واشنطن للكويت: استعدوا لمواجهة الطائرات دون طيار

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دعا د. سكوت كرينو مستشار وزارة الدفاع الاميركية وجهاز الامن القومي في تحديد وتحليل التهديدات العالمية الناشئة من الطائرات دون طيار والمنظمات الإرهابية والجريمة الدولية الى عدم المبالغة في تأثير الطائرات دون طيار «درونز» على النزاعات العسكرية وتحديدا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مشيرا الى ان الطائرات دون طيار توفر قدرة منخفضة الكلفة نسبيًا للمراقبة والتسليح مع الحد الأدنى من المخاطرة بخسارة حياة المشغل، بينما تثير الخوف أو الذعر في الجيش المستهدف بسبب القدرات الدفاعية المحدودة ضدها.

وقارن كرينو في حوار مع مركز «ريكونسنس» للبحوث والدراسات التأثير الحالي للدرونز بهيمنة القوة الجوية غير المسبوقة على العناصر البرية والبحرية العسكرية التقليدية خلال الحرب العالمية الثانية ما أدى إلى انتصار الحلفاء على قوات المحور مع أنّ أسلحتهم التقليدية كانت الأكثر تقدمًا.

وقال ان التطور الأكثر إثارة للدهشة والتأثير الشامل فيما يتعلق باستخدام الطائرات دون طيار حدث في حرب العام الماضي بين أذربيجان وأرمينيا.

حيث كان استخدام «الدرونز» من قبل أذربيجان مفتاح انتصارهم بلا منازع.

وحذر كرينو «أعتقد أنه لا يوجد وقت نضيعه. الهجمات الأخيرة في الشرق الأوسط جاءت من مجموعات لم تكن معروفة حتى الآن. كحد أدنى، يجب على الكويت أن تقرر بنفسها أنواع ومستويات الحماية التي تحتاجها للدفاع عن نفسها من الطائرات المسلحة دون طيار».

وقال» قبل عام، شعرت بأن الكويت يمكن أن تكون هدفًا محتملًا لهجوم بطائرة دون طيار وأعتقد أن هذا الاحتمال اليوم أصبح أكثر من السابق».

وقال الخبير العسكري الاميركي ان عمليات الطائرات دون طيار «ظاهرة عالمية. تتسابق كل دولة متقدمة في العالم لتطوير التكنولوجيا للاستخدام التجاري والعسكري»، موضحا ان «ما يميز الشرق الأوسط عن المناطق الأخرى هو الحاجة الملحة والفورية للاستعداد للتهديد وذلك بسبب انتشار اعداد الطائرات المسلحة دون طيار والقدرة على استخدامها ضد أهداف مدنية بشكل مكثف»، وأشار الى ان «الطائرات دون طيار المقاتلة هي جزء من العمليات العسكرية في العراق وسورية وفلسطين ومصر وليبيا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا».