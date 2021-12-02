«الصحة»: لم نرصد حالات مصابة بالمتحور الجديد

وطن النهار

نفت وزارة الصحة صحة ما اثير حول رصد حالات مصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» في البلاد.

وقال المتحدث باسم الصحة د. عبدالله السند في تصريح صحافي: ان ما يشاع عن رصد حالات لمتحور اوميكرون في الكويت «غير صحيح».

ودعا السند الى اتباع القنوات الرسمية لاستقاء الأخبار والمعلومات الموثوقة وكذلك مداومة الأخذ بسبل الوقاية.

وتشارك وزارة الصحة في الاجتماع الاستثنائي الثاني الذي تعقده جمعية الصحة العالمية في جنيف بدءا من اول من امس الثلاثاء ولمدة يومين لبحث اصدار وثيقة اتفاق دولي للتأهب ومجابهة الأوبئة.

وقالت رئيسة وفد الكويت المشارك مديرة العلاقات الصحية الدولية في الوزارة د. رحاب الوطيان في تصريح صحافي: ان الاجتماع سيناقش كيفية الاستفادة من دروس التعامل مع جائحة «كورونا» وتقرير الفريق المستقل الذي كلفته المنظمة بدراسة تطورات واجراءات التعامل مع الجائحة.

وأضافت الوطيان ان الاجتماع سيبحث مدى الحاجة لتطوير وتحديث اجراءات اللوائح الصحية الدولية وكذلك تقرير حاجة العالم الى اصدار صك دولي جديد للتعامل مع الأوبئة والجوائح وصون الأمن الصحي وتعزيز قدرات التأهب والاستجابة والشفافية في تبادل المعلومات.

وذكرت ان مشاركة وفد الوزارة بهذا الاجتماع تتيح الفرصة لتبادل الخبرات مع منظمة الصحة العالمية وخبرائها لتعزيز السياسات والبرامج الوطنية لصون الأمن الصحي والاستفادة من التقريرالذي اعدته المنظمة ضمن وثائق هذا الاجتماع «المهم والاستثنائي».

وأكدت اهمية الاجتماع لتعزيز فرص التعاون الدولي لصون الأمن الصحي من خلال تطوير الأدوات والوسائل المختلفة ومن بينها الصك الدولي الجديد الذي يعتبر اتفاقية دوليه تلتزم بها جميع الدول من اجل صحة وحياة الجميع والوقاية والتأهب للأوبئة والجوائح.

من جانب آخر، قالت استشاري الأمراض الفيروسية رئيس مكتب (الايدز) في وزارة الصحة د. فجر العساف ان مرض الايدز لا يزال احد اكثر الأوبئة فتكا في عصرنا ويمثل ازمة صحية عالمية الا ان التشخيص المبكر والعلاج يحسن نوعية الحياة ويقلل من انتقال العدوى.

وأضافت العساف في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للايدز الذي يصادف الأول من ديسمبر ان اهتمام الكويت بهذا الشأن يرجع الى اكثر من 30 عاما حيث تم اصدار قوانين من شأنها الوقاية من المرض كما تم انشاء (مكتب العوز المناعي) المختص بمتابعة الحالات المصابة وربطها مع الأطباء المختصين.

وأشارت الى ان المكتب يعمل على التأكد من تلقي المرضى للعلاج ويقوم بتحديث خطط العمل الوطنية وفقا للمستجدات العالمية بهذا الشأن فضلا عن قيامه بعمل الفحص الطوعي بخصوصية تامة.

وذكرت ان استراتيجية (90-90-90) الأممية كانت تهدف انه بحلول عام 2020 فان 90 في المئة من المتعايشين مع فيروس العوز المناعي المسبب للايدز يدركون باصابتهم و90 في المئة من الأشخاص الذين لا يعرفون حالتهم الايجابية يحصلون على العلاج و90 في المئة من الذين يتلقون العلاج لديهم حمل فيروسي منخفض.

وقالت ان تلك الاستراتيجية وان لم تحقق هدفها بنسبة 100 في المئة فقد اسهمت في تكثيف الجهود على الفيروس الذي تم اكتشافه منذ نحو 30 عاما.

