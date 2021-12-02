«الكهرباء»: 600 جهاز بصمة لحضور وانصراف الموظفين

وطن النهار

شرعت وزارة الكهرباء والماء بتركيب 600 جهاز بصمة لموظفيها البالغ عددهم 25 ألفا في مختلف مواقع الوزارة ودعت الموظفين لتعريف بصمتهم لدى المكتب المختص للبصمة ليتم ادراجها على النظام الجديد. ولفتت الوزارة انه عند استكمال ادخال بيانات الموظفين على النظام الجديد سوف يتم تشغيله بكامل طاقته، موضحة ان المستندات المطلوبة للتفعيل البطاقة المدنية وتطبيق هويتي وان اجهزة البصمة الجديدة تعتمد على بصمة العين دون لمس الجهاز الذي يهدف الى ضبط واحكام الرقابة والمتابعة لدوام الموظفين. وبينت ان المشروع يعد في المرحلة التجريبية خاصه وان تصميمه جاء لمنع التلاعب وعمليات التزوير التي كانت موجودة بالنظام القديم الى جانب حماية الموظفين العاملين في الوزارة من حدوث اي انتشار للعدوى بين الموظفين والتي قد تنتج عن ملامسة الجهاز بأصابع اليد.

