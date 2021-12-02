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وطن النهار

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100 طالب وطالبة يشاركون بامتحانات مركز تطوير التعليم


اعتمد المركز الوطني لتطوير التعليم دراسة ميزة الوطنية وهي اختبارات لـ50 طالبا وطالبة من كل مدرسة في الصفين الخامس والتاسع لقياس وتقييم النظام التربوي في الكويت حيث تنطلق الاختبارات التجريبية في الشهر الحالي والأساسية في أبريل.
وبين المركز أن الدراسة تأتي بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية لإعداد مخرجات تعليمية واعية قادرة على التميز والابتكار في شتى مجالات المجتمع. وحدد المركز أهداف الدراسة في: تقييم مستوى مخرجات النظام التعليمي في نهاية المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة في مواد العلوم- الرياضيات- اللغة العربية- اللغة الإنكليزية، والكشف عن نقاط القوة والضعف في النظام التعليمي بهدف التحسين والتطوير، اضافة الى قياس مستوى تحصيل المتعلمين عن طريق اختبار تحصيلي لمعايير الأداء، وتوفير قاعدة بيانات توضح مواطن الخلل ومن ثم وضع خطط للتدخل والإصلاح، إعداد مادة علمية تتوافق مع المستوى الذهني للمتعلمين.


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