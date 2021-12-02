«سانوفي» ومعهد دسمان وقعا اتفاقية لتعزيز الوقاية من «السكري»

وطن النهار

وقع معهد دسمان للسكري وشركة سانوفي اتفاقية شراكة متعددة المحاور لتعزيز الوقاية من مرض السكري.

تضمنت الاتفاقية مبادرات من شأنها توفير برامج تثقيفية لمقدمي الرعاية الصحية ومساعدة الاشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول والنوع الثاني على ادارة حالتهم بشكل أفضل، بالاضافة الى اطلاق تركيبة جديدة تعتمد على الانسولين وتعمل على تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم دون زيادة الوزن وتقليل مخاطر الاصابة بمشاكل السكر.

وبمقتضى الاتفاقية ستعمل سانوفي ومعهد دسمان للسكري بشكل مشترك على الترويج لتطبيق طبي يسهل على المرضى في الكويت متابعة جدول جرعات الانسولين الخاصة بهم.

وقد شهدت مراسم توقيع الاتفاقية ايضا اطلاق تركيبة جديدة تعتمد على الانسولين اثبتت سريريا قدرتها على خفض مستويات السكر في الدم، مع اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، وتناول الميتوفورمين.

وتظهر بيانات حديثة ان الاشخاص الذين يتناولون هذه التركيبة قد تمكنوا من التحكم في نسبة السكر في الدم دون زيادة الوزن أو انخفاض السكر في الدم، وذلك في اول مقارنة مباشرة مع الأنسولين المخلوط مسبقاً.

يذكر ان هذه الشراكة تأتي في الوقت الذي تصنف فيه الكويت بين الدول العشرة الأولى التي لديها أعلى معدل لانتشار مرض السكري في العالم، ما يشكل مصدر قلق خطير للصحة العامة، ويفرض تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، وتبلغ نسبة انتشار مرض السكري بين البالغين في الكويت 22% ويؤثر على حوالي 700000 شخص و18?2% من غير الكويتيين.

