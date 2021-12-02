«النجاة» افتتحت مركز العجيل في اليمن

وطن النهار

افتتحت جمعية النجاة الخيرية مركز العجيل الصحي الذي يستفيد منه نحو 10 آلاف شخص في مديرية المواسط الريفية بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. وأعرب المدير العام لمديرية المواسط أمين شرف في تصريح صحافي خلال حفل الافتتاح عن بالغ الشكر والتقدير للكويت أميرا وحكومة وشعبا على وقوفها الصادق والدائم واللامحدود مع اليمن في شتى المجالات. وأوضح شرف أن افتتاح مثل هذه المراكز الصحية في ظل الأوضاع الراهنة سيسهم في تخفيف معاناة مئات الأسر في العديد من المناطق النائية التي ستستفيد من خدمات المركز. من جانبه أعرب مدير مكتب الصحة في (تعز) الدكتور راجح المليكي عن شكره وتقديره للحكومة والشعب الكويتي على جهودهم الانسانية النبيلة المبذولة ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني في الحرب والسلم.