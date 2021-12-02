«التربية» وهيئة الغذاء ناقشتا «شروط» المقاصف المدرسية

وطن النهار

عقد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد اجتماعاً مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية برئاسة الوكيل المساعد ونائب المدير العام لقطاع شؤون تغذية المجتمع د. نوال الحمد بديوان عام الوزارة، وذلك بهدف عرض ومناقشة لائحة المقاصف المدرسية التي تشمل لائحة الاشتراطات الصحية بالمقاصف المدرسية التي تم اعتمادها من قبل وزير الصحة د. باسل الصباح.

وتناولت الوكيل المساعد ونائب المدير العام لقطاع شؤون تغذية المجتمع د. نوال الحمد مواد اللائحة التي تضمنت الاشتراطات الواجب توافرها في المقصف المدرسي وفي العاملين فيه، وشروط تخزين وحفظ المواد الغذائية، إلى جانب عرض الاشتراطات الواجب توافرها في الأغذية والمشروبات في المقاصف المدرسية من حيث الأصناف والمواصفات والعبوات ووزنها وحجمها بالإضافة إلى عدد من الشروط الخاصة للمنتج.

وأكدت أن تحسين تغذية الطلاب وتحسين أوضاعهم الصحية عبر توفير الأغذية والمشروبات الصحية التي تعزز من طاقتهم وصحتهم هو المطلب الأساس لتضافر الجهود والتعاون الوثيق بين الجهات المعنية المتمثلة في كل من وزارة التربية ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وأن تحسين السلوك الغذائي للطلاب يتحقق بتعزيز وتهيئة التوعية المستدامة المطلوبة وتوفير المعلومات، مشيرة إلى استعداد الهيئة لمساعدة المدارس على اختيار الأفضل للطلاب بما يحقق مصلحتهم وتصحيح السلوكيات الغذائية الخاصة بهم.

