المسلم: شكراً سمو أمير البلاد

وطن النهار

تقدم النائب السابق د ..فيصل المسلم بخالص الشكر لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على العفو عن ابنائه ولاستخدامه حقه في المادة 75 من الدستور بالعفو الخاص بإيقاف العقوبة، معبرا عن تقديره لأصحاب العواطف النبيلة طوال فترة تواجده خارج البلاد.

وقال المسلم خلال حفل الاستقبال الذي اقامه مساء أمس بمناسبة عودته من تركيا وشموله بمرسوم العفو: أتقدم بالشكر الجزيل لكل من زارنا وتواصل معنا وذاد عن قضيتنا، راجيا وجه الله ونصرة الحق رغم ما كان يلحق به من أذى، مبينا أنه لحق بالبعض أذى ورغم كل ذلك كان في الصدارة.

وزاد بقوله: صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد اللياقة واللباقة تفرض علي الشكر وقال المسلم: بالقيم تحيا الأوطان وتدوم والاستقبال العظيم الذي تشرفنا به بدأ منذ الإعلان عن استخدام المادة 75 من الدستور. وتابع: أشكر الجميع وأود أن أسميهم بأسمائهم وأعجز أن أوفيهم حق الثناء، فاللهم اجزهم عنا خير الجزاء بنعيم الدنيا وجنة الآخرة.

