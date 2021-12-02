مروجا المخدرات في قبضة «المكافحة» بعد انتشار فيديو لهما

وطن النهار

تمكن رجال الأمن الجنائي ممثلين في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص وشريك له يقومان بترويج المواد المخدرة في احدى المناطق السكنية، وتمت احالتهما إلى الجهات المختصة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه ضمن جهود الوزارة في مكافحة آفة المخدرات، وضبط مروجيها والمتاجرين بها، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص وشريك له يقومان بترويج المواد المخدرة في احدى المناطق السكنية.

وفي التفاصيل أنه أثناء نشاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في البحث والتحري عن مروجي المواد المخدرة، رصدت الإدارة عددا من مقاطع الفيديو وتتضمن قيام شخص بترويج مواد يشتبه بأنها مخدرة في احدى المناطق السكنية، وعلى الفور تم تشكيل فرقة بحث وتحرٍ من الادارة العامة لمكافحة المخدرات. وبمواجهتهما بمقاطع الفيديو وبما تم ضبطه بحوزتهما أقرا بأنها تخصهما بقصد الاتجار والتعاطي وأن المبلغ المضبوط هو حصيلة الاتجار بالمخدرات ، وانهما يقومان بتوصيل دالمواد المخدرة للمتعاملين معهما حتى لا يتم اكتشاف امرهما من قبل رجال الأمن.

وتمت احالتهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استمرار حملاتها الأمنية ضد مهربي ومروجي المواد المخدرة لضبط كل من تسول له نفسه جلب والاتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع.

