ضبط طبيب وممرض «وافدين» مزوَّرين

وطن النهار

تمكن رجال مباحث جليب الشيوخ من ضبط وافدين من الجنسية الاسيوية امتهنا مهنة طبيب وممرض في إحدى الشقق بمنطقة الحساوي ، وتم ضبط عدد كبير من الادوية وتم إحالتهما إلى الجهات المختصة. ووفق مصدر أمني فإن معلومات وردت إلى رجال المباحث عن قيام وافدين من الجنسية الآسيوية يديران عيادة غير مرخصة في إحدى الشقق في منطقة الحساوي وعلى الفور قام رجال الامن بوضع كمين لضبطهما، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما متلبسين كما تم العثور على كمية كبيرة من الادوية، وخلال التحقيق معهما اقرا انهما يقومان بعلاج المجرمين والمخالفين، وتم احالتهما مع المضبوطات إلى الجهات المختصة.