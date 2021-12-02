لجنة التراث في «البلدي» تفقَّدت حديقة الشهيد

وطن النهار

نظمت لجنة المحافظة على المعالم التاريخية والتراثية والتطوير الحضري في المجلس البلدي برئاسة الدكتور حسن كمال والأعضاء جولة امس في حديقة الشهيد لتفقد المرحلة الثالثة من المشروع وصالة التزلج، والوقوف على الاعمال المنجزة في مشروع تطوير المرحلة الثالثة للحديقة والذي تبلغ القيمة الكلية للمشروع أكثر من 85 مليوناً و422 ألف دينار وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 65% متوقعا تسليمه في اكتوبر من عام 2022 المقبل.

وقال عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال: إن اللجنة قامت بزيارة لموقع حديقة مشروع الشهيد في المرحلة الثالثة، لافتا إلى أن مساحته تبلغ 250 ألف متر مربع، فيما تبلغ المساحة الخضراء أكثر من 20 ألف مربع، موضحا ان البلدي وافق على المشروع منذ عام 2019.

وأوضح خلال العرض المرئي ان المشروع ضخم بكل ما فيه من تصاميم مميزة وأفكار متطورة تعود بالنفع على هذا المشروع المميز، مؤكدا التزام القائمين على المشروع بالمساحات الخضراء بين المراحل الاولى والثانية والثالثة، إضافة الى متابعة كيفية التعامل مع المواقع التاريخية والتراثية في موقع المشروع منها بوابة الشامية وصالة التزلج، مشيرا الى ان المشروع تم بالتنسيق المباشر ما بين الديوان الاميري والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتعاون مع لجنة المحافظة على المواقع التاريخية والتراثية في البلدي.

وأضاف أن العرض المرئي كشف عن الانتهاء من انجاز نصف المشروع اضافة الى الابقاء على بعض الهياكل الخشبية والاجزاء من صالة التزلج القديمة لاستغلالها لعمل متحف ثلاثي الابعاد ومتكامل لعرضها فيه بالاضافة الى مقتنيات اخرى خاصة بالموقع.

وأكد أن مشروع حديقة الشهيد يعد انجازا كبيرا معربا عن سعادته البالغة بالطواقم والكوادر الوطنية التي ساهمت وتسهم في انجازه وتنفيذه فنيا وتشريعيا من الديوان الاميري والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

كوادر كويتية

بدوره شكر عضو المجلس البلدي عبدالسلام الرندي كل القائمين على المشروع من الكوادر الكويتية التي نسقت وتعاونت مع جنسيات عربية لانجازه، واصفا اياه بالشيء الذي يثلج الصدر واوضح أنه تم الانتهاء من 65 % من الاعمال في المشروع وسيتم تسليمه في نهاية عام 2022 المقبل.

ولفت الى ابرز العوائق التي تابعت لجنة المحافظة على المواقع التاريخية التعامل معها وهي الالتزام في المحافظة على المساحة الخضراء في المشروع والتي بلغت نسبتها 90%، اضافة الى المحافظة على المباني التاريخية والاثرية في المشروع بقدر المستطاع او على الاقل الابقاء على روحها لاهميتها.

وأشار إلى أن المشروع سيستخدم أساليب حديثه لتجميع النفايات داخل الصالات، مؤكدا حرص المجلس البلدي على دعم المشاريع الحكومية.

من جانبه قال مدير ادارة العقود والمحاسبة الفنية في الديوان الاميري ابراهيم أشكناني تم انجاز المرحلة الثالثة من مشروع حديقة الشهيد بنسبة 65% متوقعا تسليمه في اكتوبر من عام 2022 المقبل. واشار إلى صالة الالعاب الرياضية في المحلة الثالثة في مشروع حديقة الشهيد الذي سيكون مبهر للصغار والكبار من رواد الحديقة وسيلبي كل الاحتياجات لمختلف الاعمار.

واضاف: المرحلة الثالثة من المشروع تحتوي على صالة تزلج رئيسة بمواصفات اولمبية ومدينة العاب ثلجية بالعاب متنوعة يبلغ عددها 6 صالات سيستمتع مستخدموها بشكل كبير،اضافة الى ركن خاص للسكاي دايف رياضة التحليق في الهواء ولعبة الترامبولين للبالغين، ومضمار خاص بسيارات الكارتينغ الكهربائية لافتا الى ان مساحة المرحلة الثالثة في المشروع تساوي تقريبا مساحة المرحلتين الاولى والثانية.

