شلتوت: الكويت تحتضن المصريين الموهوبين

وطن النهار

كرم سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت أسامة شلتوت، عددا من أبناء الجالية المتميزين رياضيا، وذلك بحضور كل من رئيس المكتب التجاري في السفارة المستشار أحمد أبوالمجد، والملحق الثقافي د.عماد حشيش، بالإضافة إلى المستشارة بالسفارة ندى عادل، وأولياء أمور المكرمين.

ضم وفد المكرمين كلا من بطل الكاراتيه ولاعب نادي الساحل الرياضي، يوسف عماد أحمد سيف، ولاعب نادي الكويت الرياضي، السباح معاذ حسام بسطاوي، إلى جانب لاعب نادي القادسية الرياضي، السباح، عبدالرحمن أحمد السقا، بالإضافة إلى لاعب نادي العربي الرياضي، السباح عبدالرحمن خالد عدنان.

وقد حرص السفير شلتوت على منح الأبطال المكرمين كؤوس التفوق وتحفيزهم لمواصلة الاجتهاد والتألق الرياضي، واعدا «بمواصلة تكريم المتميزين من أبناء الجالية في شتى المجالات».

