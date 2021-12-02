محمد اليوسف استقبل السفير الصيني

وطن النهار

بحث المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف الصباح مع السفير الصيني لدى البلاد لي مينغ قانغ التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجال الزراعي وإمكانية تعزيز هذه العلاقات بما يخدم تنمية مختلف المجالات الزراعية وتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات المتنوعة.

وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس الأربعاء إن اليوسف أبدى خلال استقباله السفير قانغ استعداد (الزراعة) للعمل والتعاون المشترك مع الجانب الصيني ضمن برامج مختلفة في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية بما يعود بالخير والمنفعة على المصالح المشتركة بين البلدين مؤكدا دعم مثل هذه العلاقات التي تنعكس إيجابا على المجال الزراعي.

وبحسب البيان أشاد السفير قانغ بحملة التخضير التي أطلقتها هيئة الزراعة في البلاد مشيرا إلى أنه سيشارك في فعالية ضمن هذه الحملة والتي ستنطلق بعد غدٍ السبت في منطقة جابر الأحمد.

ونوه السفير قانغ بعمق العلاقات الوطيدة بين الكويت والصين معربا عن أمله بتقدمها في المجال الزراعي بالمستقبل القريب وأن تكلل برامج التعاون المشتركة بين البلدين بالنجاح.