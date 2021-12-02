loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

محمد اليوسف استقبل السفير الصيني


بحث المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف الصباح مع السفير الصيني لدى البلاد لي مينغ قانغ التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجال الزراعي وإمكانية تعزيز هذه العلاقات بما يخدم تنمية مختلف المجالات الزراعية وتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات المتنوعة.
وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس الأربعاء إن اليوسف أبدى خلال استقباله السفير قانغ استعداد (الزراعة) للعمل والتعاون المشترك مع الجانب الصيني ضمن برامج مختلفة في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية بما يعود بالخير والمنفعة على المصالح المشتركة بين البلدين مؤكدا دعم مثل هذه العلاقات التي تنعكس إيجابا على المجال الزراعي.
وبحسب البيان أشاد السفير قانغ بحملة التخضير التي أطلقتها هيئة الزراعة في البلاد مشيرا إلى أنه سيشارك في فعالية ضمن هذه الحملة والتي ستنطلق بعد غدٍ السبت في منطقة جابر الأحمد.
ونوه السفير قانغ بعمق العلاقات الوطيدة بين الكويت والصين معربا عن أمله بتقدمها في المجال الزراعي بالمستقبل القريب وأن تكلل برامج التعاون المشتركة بين البلدين بالنجاح.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة