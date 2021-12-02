«الأحمدي» تطلق السبت حملة لتشجير المخيمات

وطن النهار

تحت رعاية محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد، تنطلق بعد غد «السبت» حملة محافظة الأحمدي لتخضير وتشجير المخيمات الربيعية بالمنطقة الجنوبية تحت شعار «نخيم ونزرع»، وذلك لتوزيع أكثر من 3000 شتلة زراعية، والتي سيتم تنفيذها على رواد المخيمات الواقعة في نقطة التقاء طريقي الملك فهد بن عبدالعزيز، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود «الفحيحيل السريع».

وفي هذا الاطار قال مدير ادارة المكتب الفني بالمحافظة والمنسق العام للحملة ابراهيم الفودري: ان التخضير والتشجير جزء أصيل على خارطة اهتمامات محافظة الاحمدي عموما وضمن مشروعها التنموي محافظتي اجمل تحديداً، مشيرا الى العديد من مساهمات المحافظة ومبادراتها السابقة في هذا السياق.