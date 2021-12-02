الكويت وتونس ناقشتا سبل تفعيل التعاون العسكري

وطن النهار

بحث سفير الكويت لدى تونس علي الظفيري ووزير الدفاع التونسي عماد مميش سبل تفعيل اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين.

وقال السفير الظفيري في تصريح لـ (كونا): إن اللقاء تطرق الى تفعيل اتفاقية التعاون في المجال العسكري التي وقعها البلدان في عام 2016 والتي ستسهم في تعزيز تبادل الخبرات في هذا المجال بين الجانبين.

واضاف ان المحادثات تطرقت ايضا الى تكثيف الزيارات العسكرية بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال التدريب العسكري وتبادل الخبرات مشيرا الى انه تم الاتفاق على استقبال عدد من الكوادر العسكرية التونسية لتدريبها في الكويت العام المقبل.

واوضح السفير الظفيري انه بحث أيضا مع وزير الدفاع التونسي التحضيرات لزيارة مزمعة لرئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن إلى الكويت بالإضافة الى تفعيل اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين لدفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بينها التدريب ومراقبة الحدود.