توحيد الرقابة.. تحت مظلة «المحاسبة» بسلطات عقابية

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ «النهار» عن توجهات جادة لدمج الجهات الرقابية تحت كيان واحد ممثل في «ديوان المحاسبة»، مع منح هذا الكيان سلطة توقيع عقوبات على المقصرين والمتجاوزين على المال العام بعد اتباع الطرق القانونية.

وأشارت المصادر، إلى أن هكذا توجه من شأنه تركيز الرقابة على تنفيذ المشاريع التنموية ووقف الهدر وترشيد الإنفاق باعتباره أولوية حكومية، مضيفة أن تشابه الاختصاصات بين تلك الجهات يجعل من دمجها في كيان ضرورة «ملحة».

وأضافت أن دمج الجهات المتشابهة الاختصاص من بين الأولويات التي نادت بها الحكومات السابقة والتي تستهدف في مجملها تفعيل الأداء الحكومي ورفع مستويات الإنجاز ومحاصرة جميع الظواهر السلبية.

وأشارت إلى أن تقليص الجهاز الحكومي، سيخفف كثيراً من معاناة المواطنين وسيدفع إلى تقليل الدورة المستندية وزيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المحلي ورفع تنافسية الاقتصاد المحلي.

