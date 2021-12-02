821 مليون دينار مكاسب البورصة

مال وأعمال

اكتست البورصة باللون بالاخضر في جلسة أمس لترتفع القيمة السوقية بنحو 821 مليون دينار لترتفع بنحو 2.05 في المئة لترتفع من 39.925 مليار دينار مقابل 40.746 مليار دينار، في نهاية جلسة الثلاثاء.

وقال محللون ان البورصة التقطت انفاسها خلال جلسة قبل الاخيرة مع التدخل الحكومي عبر المحافظ والصناديق وذلك لوقف نزيف النقاط وذلك بعد ان كسرت القيمة السوقية للبورصة حاجز 40 مليار دينار وذلك بالتزامن مع الهدوء النسبي لتداعيات المتحور الجديد على العالم.

وقد شهدت البورصة ارتفاع جماعي لجميع مؤشراتها، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.05 في المئة وبـ 139.4 نقطة إلى 6929.4 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.3 في المئة وبنحو 175.2 نقطة إلى 7520.6 نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 1.06 في المئة وبنحو 60.6 نقطة ليرتفع إلى 5779.6 نقطة، وصعد مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 1.5 في المئة وبنحو 89.9 نقطة إلى 5953.47 نقطة.

وحققت ويأتي ذلك مع تراجع السيولة في الجلسة بنسبة 41.5 في المئة لتبلغ 71.7 مليون دينار مقابل 122.7 مليون دينار في الجلسة السابقة، وذلك بالتداول على 387.8 مليون سهم لعدد 147 شركة عبر 15.5 ألف صفقة، لتنخفض بذلك أحجام التداول بنسبة 8.3 في المئة.

وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول ارتفاعاً بنسبة 2.38 في المئة وبقيمة 715 مليون دينار من 29.926 مليار دينار إلى 30.641 مليار دينار ليكسر حاجز الـ30 مليار دينار، وذلك بتداول 117.1 مليون سهم لعدد 25 شركة عبر 7 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 46 مليون دينار.

وارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بقيمة 106 ملايين دينار من 9.998 مليارات دينار إلى 10.104 مليارات دينار، حيث تم تداول 270.7 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 118 شركة عبر 8.5 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 25.7 مليون دينار.

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة قطاع الخدمات المالية بنحو 2.45 في المئة، بينما تراجع قطاعا الطاقة والتأمين بنسبة 0.98 في المئة للأول و0.31 في المئة للثاني، فيما استقر قطاعا السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا.

وتصدر سهم «إيفا فنادق» القائمة الخضراء بـ14.40 في المئة، فيما تقدم «مراكز» التراجعات بـ18.71 في المئة.

وحول الأنشط تداولا، تصدر سهم «جي إف إتش» المرتفع 10.84 في المئة الكميات بـ124.71 مليون سهم، بينما تقدم «أهلي متحد» السيولة بقيمة 11.63 مليون دينار، مرتفعا 7.95 في المئة، وذلك عقب إعلان «بيتك» تحديث دراسات التقصي للاستحواذ على البنك.

