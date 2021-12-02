«أوبك بلس»: «أوم?يكرون» سيؤثر في طلب الوقود

مال وأعمال

أشار تقرير داخلي اطلعت عليه رويترز إلى أن تكتل أوبك+ يتوقع زيادة فائض النفط إلى مليوني برميل يوميا في يناير و3.4 ملايين برميل يوميا في فبراير و3.8 ملايين برميل يوميا في مارس 2022.

وقال التقرير «بشكل عام يبدو أن تأثير أوميكرون سيكون في الوقت الحالي على وقود الطائرات لا سيما في أفريقيا وأوروبا». وأضاف «الطلب على وقود وسائل النقل في أوروبا قد يتأثر أيضا».

فيما قال مصدر بـأوبك «لم نبحث تغييرات في سياسة الإنتاج في الاجتماع المغلق».

واجتمعت منظمة «أوبك» وحلفاؤها امس، فيما تستكمل اجتماعاتها اليوم، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستضخ المزيد من النفط في السوق، أو كبح الإمدادات وسط تراجع في أسعار الخام، ومخاوف من أن تضعف سلالة «أوميكرون» المتحورة من فيروس كورونا الطلب العالمي على الطاقة.

وقال عدد من وزراء «أوبك+»، ومنهم وزيرا الطاقة في السعودية وروسيا، إنَّه ليست هناك حاجة لأن تقوم المجموعة برد فعل غير محسوب، لكنَّ بعض المحللين أشاروا إلى أنَّ «أوبك+» قد تتخذ قراراً اليوم بتعليق الخطط لإضافة 400 ألف برميل يومياً للإمدادات في يناير.

وكانت المجموعة تدرس بالفعل آثار إعلان الولايات المتحدة مع دول أخرى الأسبوع الماضي استخدام احتياطيات الخام الطارئة لتهدئة أسعار الطاقة.

وتعكف «أوبك+» على إنهاء تخفيضات الإمدادات القياسية البالغة 10 ملايين برميل يومياً بشكل تدريجي، التي تبنتها العام الماضي، وما تزال هناك تخفيضات بنحو 3.8 ملايين برميل سارية يومياً. وعلى صعيد أسعار النفط المحلية انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2?72 دولار ليبلغ 72?14 دولارا للبرميل مقابل 74?86 دولاراً وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول.

وارتفعت أسعار النفط عالميا بأكثر من اثنين في المئة، لتعوض بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها خلال الجلسة السابقة، إذ يستعد كبار المنتجين لمناقشة كيفية التفاعل مع التهديد الذي يواجهه الطلب على الوقود بسبب المتحور «أوميكرون».

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.90 دولار بما يعادل 4 بالمئة إلى 72.26 دولاراً للبرميل بعد هبوط 3.9 في المئة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.71 دولار أو 2.6 في المئة إلى 67.89 دولاراً للبرميل بعد هبوطها 5.4 في المئة.

وحتى إذا وافقت «أوبك بلس» على المضي قدما في زيادة الإمدادات المزمعة في يناير، فقد يجد المنتجون صعوبة في إضافة هذا القدر.

وخلص مسح لـ«رويترز» إلى أن «أوبك» ضخت 27.74 مليون برميل يوميا في نوفمبر، بزيادة 220 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، لكن ذلك كان أقل من الزيادة البالغة 254 ألف برميل يوميا المسموح بها لأعضاء «أوبك» بموجب اتفاق «أوبك بلس». وتراجعت سلة اوبك الى 71?01 دولاراً.

