تراجع الليرة التركية.. تحفيز للمستثمرين لاقتناص الفرص

مال وأعمال

انهيار كبير ومتسارع شهدته الليرة التركية خلال الفترة القليلة الماضية، والذي ارتبط بعدة عوامل أبرزها «التداعيات السلبية لتأثيرات جائحة فيروس كورونا وما لحقها من ارتفاع رهيب في أسعار الطاقة».

وهوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14 مقابل الدولار بعد أن كرر الرئيس رجب طيب أردوغان دفاعه عن نموذج اقتصادي جديد يقوم على خفض أسعار الفائدة على الرغم من معدل للتضخم يقترب من 20 بالمئة.

ورافق ذلك انخفاض مداخيل السياحة من العملة الأجنبية والارتفاع الكبير في أسعار الشحن من الصين، كل هذه العوامل مجتمعة شكلت ضغطا كبيراً على الدولار؛ ما أدى الى انخفاض سعر العملة التركية بشكل متسارع خلال الفترة الأخيرة.

وتخطى هبوط الليرة التركية في سوق العملات الأجنبية حاجز «الذروة التاريخية» التي كانت قد بلغته قبل أيّام، في مؤشرٍ يراه بعض خبراء الاقتصاد «خطراً»، لا سيّما بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1 في المئة. كما خسرت الليرة التركية هذا العام نحو ثلث قيمتها، مع توقعات الخبراء باستمرار هبوطها.

ويشير بعض الخبراء إلى أن أهم عقبات الاقتصاد التركي تنحصر في الدين الخارجي القصير الاجل (أي الأموال الساخنة)، وعجز في الميزان التجاري بسبب فاتورة الطاقة التي تستوردها من الخارج، وبالتالي ينعكس على الحساب الجاري.

ولاشك أن انهيار العملة التركية سيكون لها نتائج سلبية وأخرى إيجابية على الاستثمارات الأجنبية الموجودة في تركيا، ومنها الاستثمارات الخليجية، ومن أبرز السلبيات وفقاً لرؤية الخبراء « ارتفاع معدلات التضخم والأسعار».

وفيما يتعلق بالاستثمارات الصناعية، فإن الأثر السلبي سيكون كبيراً بسبب ارتفاع قيمة الواردات من الخارج، والتي سيكون لها أكبر الأثر على سعي المستثمرين في هذه النوعية من القطاعات للخروج من السوق.

آثار إيجابية

ومن ناحية أخرى، يرى مراقبون أن انخفاض العملة سيكون له آثار إيجابية تتمثل في: تشجيع الصادرات وتشجيع الاستثمارات المدفوعة بانخفاض معدل الفوائد على الاقتراض من البنوك، كما يساعد تراجع الليرة على تنشيط الإنتاج الداخلي الموجه للتصدير، حيث إن انخفاض الليرة يمنح الشركات المصدرة قدرة تنافسية أكبر وفرصة لبيع السلع بوتيرة أفضل ويعزز الصادرات التركية نحو الخارج. ومن بين الآثار الإيجابية أيضاً: تدفق الاستثمارات الخارجية على تركيا، لكون تراجع الليرة يحفزهم على دخول السوق التركية لاقتناص الفرص الاستثمارية بأقل كلفة.

كما أن السياحة ستستفيد من تراجع الليرة أمام العملات الصعبة ما يشجع السياحة إلى تركيا بكلفة أقل وأكثر تنافساً، وأيضاً الحكومة تستفيد من هذه العوامل بتقليص العجز التجاري.

ووفقاً للأرقام المنشورة، يبلغ حجم الاستثمارات الكويتية في تركيا ملياري دولار، ما يعادل 16% من إجمالي الاستثمارات الخليجية في تركيا والبالغة 12 مليار دولار حتى نهاية النصف الأول من 2021.

وتحتل الكويت المرتبة الرابعة خليجياً بعد الإمارات وقطر والسعودية، كما تبلغ الشركات الكويتية في تركيا نحو 400 شركة تعمل في مختلف المجالات والقطاعات الاستثمارية، حيث يحتل المستثمر الكويتي المرتبة الثالثة خليجياً في عدد الشركات الاستثمارية العاملة في تركيا، بعد المملكة العربية السعودية والإمارات، وبنسبة بلغت 15% من إجمالي الشركات الخليجية.

