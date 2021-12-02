«بيتك» و«الأهلي المتحد»: تحديث الدراسات لاستئناف إجراءات الاستحواذ

مال وأعمال

«وافق مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي «بيتك» على القيام بتحديث دراسات التقصي النافي للجهالة المالية والقانونية، واستئناف ما يرتبط بها من إجراءات متعلقة بالاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني. وحسب بيان البنكين لبورصة يأتي ذلك بعد تنسيق «بيتك» مع الجهات الرقابية، على أن يتم استكمال الدراسات بما في ذلك تقييم أثرها على معدل التبادل النهائي للأسهم.

وقام «بيتك» بإعادة تعيين المستشارين المتخصصين الذي سبق تعيينهم لتقديم الدراسات المالية والضريبية «كي بي إم جي» والقانونية «لينكيلترز إل إل بي» اللازمة بخصوص الصفقة المذكورة.

وأوضح البنك أنه سيقوم بالإفصاح فورا وتباعا في حال وجود أي تطورات بخصوص ذلك الموضوع، منوها بأنه لا توجد أي تأثيرات جوهرية على المركز المالي في الوقت الحالي.

