صندوق النقد للحكومات: ادعموا الشركات الجيدة بالمال

مال وأعمال

أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن عام 2023 ، ?سيشهد تعرض %32 من ديون الشركات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعدم السداد، فيما ستكون 37 % من الشركات تحت الخطر، بسبب تداعيات جائحة كورونا .

وتطرق الخبراء خلال الندوة الافتراضية التي أقامها الصندوق ،أمس، عن آفاق الاقتصاد الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، إلى أن 15 % إلى 25 % من الشركات في المنطقة ستتعرض للتصفية أو إعادة الهيكلة. وشددوا على ضرورة التركيز على التعافي الاحتوائي الشامل والتعافي المالي والاقتصادي، كما يجب توجيه دعم المالية العامة للشركات القابلة للاستمرار، و التركيز على الاستفادة من الفرص الناشئة عن التحول الرقمي والتكنولوجي و دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأن يكون القطاع الخاص هو المحرك للاقتصاد في المستقبل. ولفت الخبراء الى أن الشركات الكبيرة خسرت 30 % من إيراداتها، و 20 % من قواها العاملة، أما الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد خسرت 40 % من إيراداتها و %30 من الموظفين.

