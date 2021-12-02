اقتصاديون: الكويت غير صالحة لتطبيق الضريبة

مال وأعمال

أكد اقتصاديان على أن الضريبة غير مناسبة للكويت في الوقت الحالي، لافتين في ندوة «معوقات ومصاعب تطبيق الضريبة في الكويت» التي نظمتها الجمعية الاقتصادية أول أمس أن تطبيق الضريبة هي أصعب قرار تتخذه الحكومات.

في البداية، أشار عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية علي رشيد البدر الى أن الضريبة لا تصلح للكويت في الوقت الحالي، مبيناً أن وزارة المالية ذكرت أن الحصيلة من الضريبة، بحسب وزارة المالية، لن تتجاوز 5 بالمئة من إجمالي المصروفات البالغة 23 مليار دينار وهو ما يمكن تغطيته في حال زادت أسعار البترول.

وبين البدر أن الضرائب تكون مجدية في الكويت عندما يكون الاقتصاد منتجاً نامياً ويحقق أرباحاً وبالتالي يكون هناك دخل يغطي تكاليف الجهاز الضريبي.

وأضاف أنه لكي يكون الاقتصاد منتجاً، يجب أن تكون إدارته إدارة المؤسسات وإدارة تجارية تهدف إلى الربح وعندما تكون الكويت دولة تؤمن بالاقتصاد الحر وتقوم الحكومة التقليل من سيطرتها وملكيتها للأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الاقتصاد الكويتي غير صالح لتطبيق الضريبة، فالدولة تملك وتدير أكثر من 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي وهو ما يعني أنه بيئة غير قادرة على تنمية الضريبة . وأضاف أن الشركات النفطية لن يأخذوا عليها ضريبة والشركات الحكومية كذلك فمن أين يأتي المال؟

وحول تكاليف إدارة الضريبة، أشار إلى أن تكاليف الضريبة ستكون مهولة كونها قراراً سياسياً صعباً، والشعب الكويتي 80 بالمئة منه يعتمد على رواتب الحكومة ودائما يريدون أكثر فكيف الحكومة أن تأخذ عليهم ضريبة؟!

أولويات اقتصادية

وتساءل رئيس قسم الاقتصاد في جريدة الجريدة محمد البغلي هل تطبيق الضريبة أولوية؟، لافتاً الى أن الضريبة بشكل عام هي أفضل أدوات تمويل الميزانية، والميزانية الجيدة لا تكون مرتبطة بمورد ناضب مثل النفط إنما من تمويل الأشطة الضريبية الناتجة عن نشاط اقتصادي عام في الدولة.

وأكمل قائلاً: أعتقد أن هناك أولويات وربما شروط أولها أن يكون لدينا حصافة في إدارة مصروفات الميزانية - هذه المصروفات التي تشهد نموا سنويا لا يتوقف منذ حوالي 20 سنة، ففي سنة 2000 كانت مصروفات الميزانية 3.1 مليارات دينار، واليوم أصبحت مصرفات الميزانية 23 مليار دينار.

وأضاف أن المشكلة تكمن في أن الخدمات التي كانت الدولة توفرها في ذلك الوقت بكفاءة كالسكن والتعليم والصحة باتت غير متاحة أو غير كفؤة وبالتالي فإن النمو المتعاظم في المصروفات يجب أن يتوقف لكن كيف يمكن أن يتوقف اذا كانت الحكومة التي تضع للمصروفات هي من تكسره في أول مناسبة، ناهيك عن الأسلوب الجديد المتعلق بقرارات مجلس الوزراء بخفض المصروفات 10 بالمئة بعد شهر واحد فقط من تمريرها ب 23 مليار دينار مع أن الجدية تتطلب اقرار ميزانية تقشفية تراعي الصدمة المزدوجة للاقتصاد الكويتي من تداعيات كورونا وانخفاض أسعار النفط.

أفكار عامة

وتحدث البغلي عن التحديات الفنية التي تواجه تطبيق الضريبة في الكويت والتي تتجاوز الأفكار العامة المتعلقة بضرورة وجود تمثيل عالي للمجتمع في سدة اتخاذ القرار مقابل اقرار الضريبة أو ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية أو الاعتراض على تفشي الفساد التي ارتفعت وتيرته خلال السنوات الماضية.

وقال إن هذه التحديات الفنية إذا لم تتم معالجتها بشكل موضوعي فإن الضريبة ستتحول إلى نقمة على الكويت بدلا من أن تكون منفعة لاقتصادها أو ماليتها العامة.

وبين أن الأزمة المالية العامة ليست في جانب شح الإيرادات بقدر ما هي أزمة مصروفات متضخمة وربما منحرفة وبالتالي فإن أثر الإيرادات الضريبية إن نفعت سنة فإنها لن تنفع في السنوات الأخرى لأن النمو المتواصل وغير الحصيف للمصروفات سيعدم فائدتها للدولة.

وبين أن المشكلة لدينا تتمثل في أن مؤسسات الدولة غير مهيئة بتاتاً لتطبيق الضريبة، ليس فقط بما يتعلق بالقدرة على تحقيق الامتثال الضريبي والخبرة المتراكمة في وزارة المالية التي تمنع التهرب الضريبي فهذه يتم معالجتها مع الممارسة ومع التكنولوجيا

