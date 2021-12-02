«جي إف إتش» استحوذت على محفظة طبية

مال وأعمال

استحوذت مجموعة جي إف إتش المالية على محفظة من المكاتب الطبية في الولايات المتحدة بقيمة تبلغ حوالي 200 مليون دولار، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى بناء محفظة من الأصول المستقرة التي تتمتع بأساسيات قوية وطويلة الأمد وآفاق مستقبلية للنمو .

وتتوزع محفظة المكاتب الطبية في 7 ولايات أميركية هي كارولينا الشمالية، وكارولينا الجنوبية، وجورجيا، ويوتاه، وويسكونسن، وأوهايو، وتكساس، وتتألف من 11 أصلا يتجاوز مجمل مساحتها 400 ألف قدم مربع. وبذلك تسهم هذه الصفقة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في رفع قيمة محفظة الرعاية الصحية الأميركية التابعة للمجموعة إلى أكثر من 400 مليون دولار.

وتشمل المحفظة أصولا مؤجرة لبعض من أكبر االمؤسسات في قطاع الرعاية الصحية الأميركي، بما في ذلك كليفلاند كلينك، ومركز تكساس إيه آند إم للعلوم الصحية، ونوفانت هيلث، ونظام سبارتانبروغ الإقليمي للرعاية الصحية، وتكساس هيلث ريسورسز، وبايلور سكوت آند وايت هيلث. وتغطي الأصول مجموعة من قطاعات الرعاية المتخصصة وتتوزع في حرم المستشفيات أو بالقرب من المستشفيات مع قاعدة عملاء قوية في منطقة الجنوب الشرقي والغرب الأوسط والجنوب الغربي من الولايات المتحدة. وتتمتع المحفظة بعقود إيجار متوسطة إلى طويلة المدى حيث يبلغ متوسط عقود الإيجار فيها حوالي 10 سنوات ولا يقل متوسط عقود الإيجار لأي من المستأجرين المنفردين عن مدة 4 سنوات، مما يسمح للمحفظة بالاستفادة من الاستقرار على المدى البعيد بالإضافة إلى ارتفاع العوائد المحتمل.

وقال نائل مصطفى، الرئيس المشارك للاستثمار - العقارات في جي إف إتش: «لقد أظهرت الجائحة مدى أهمية توفر خدمات العيادات الخارجية وزيادة الطلب المستمر على خدمات الرعاية الصحية. لذا فإننا نشهد إقبالا قويا من المستثمرين على قطاع المكاتب الطبية. وينعكس هذا التوجه بشكل واضح في الولايات المتحدة، حيث تصل نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ10% في معظم الدول المتطورة الأخرى».

وأضاف نائل: «اسهم تركيز مجموعة جي إف إتش على القطاعات الاقتصادية الدفاعية الأقل ارتباطا بالتقلبات الاقتصادية والاستثمارات المقاومة للركود، مثل قطاع الرعاية الصحية، في توليد القيمة والعوائد للمساهمين. وكلنا ثقة بأن محفظة المكاتب الطبية في الولايات المتحدة ستساعد شركاءنا على الاستفادة من الطلب المتنامي على قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة خلال العقود القادمة».

