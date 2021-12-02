«أوميكرون» يضع عملات الأسواق الناشئة أمام اختبار صعب

مال وأعمال

إذا كانت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تواجه صعوبة في دعم عملاتها مع تقليص الاحتياطي الفيدرالي للحوافز النقدية؛ فإنّ مهمتها حاليا أصبحت أكثر صعوبة. أدت المخاوف بشأن ظهور متحور «أوميكرون»، وهو من سلالة كوفيد 19 إلى تدهور الأصول الخطرة يوم الجمعة الماضي، مما قلب مؤشر «إم إس سي أي» لعملات الأسواق الناشئة إلى عجز العام الجاري، وربما يسير على مسار أول انخفاض سنوي له منذ ثلاث سنوات. وأضعف الدولار القوي البنوك المركزية في العالم النامي قبل وقت طويل من اكتشاف «أوميكرون»، ويفعل تشديد السياسة بدءا من كوريا الجنوبية إلى روسيا والبرازيل القليل لمنع خسائر العملات التي تعزز بدورها التضخم. وكان أكبر الخاسرين الشهر الجاري البيزو المكسيكي، والراند الجنوب أفريقي، والفورنت المجري، وكلها عملات من دول رفعت أسعار الفائدة في نوفمبر، وهذا كله يدعم حجة المراهنين على الهبوط في السوق.

تهديدات «أوميكرون»

قال فيكتور زابو، مدير الاستثمار الأول في «أبردين» في لندن: «أي عامل يحد من الرؤية يجعل الحياة أكثر صعوبة بكثير على البنوك المركزية.. لكنّ عددا متزايدا من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بدأ يدرك أنّه إن كان التضخم مؤقتا أم لا؛ فهي ليست مسألة ذات صلة حقا في هذه المرحلة، فالتضخم مرتفع ومستمر حتى إن كان ناتجا بشكل أساسي عن صدمات في جانب العرض، وبإمكانه زعزعة توقُّعات التضخم، ووضع ضغوط على العملات».

وقالت أولغا يانغول، رئيسة استراتيجية الأسواق الناشئة في «كريدي أغريكول» في نيويورك، إنّ تهديد وجود متحوِّر أكثر خطورة قد يدفع صانعي السياسات في الأسواق الناضجة الرئيسية، مثل الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، إلى اتخاذ موقف أكثر أمانا، مما قد يوازن الحاجة إلى تشديد أكثر قوة في الدول النامية.

وقالت: «متحور «أوميكرون» قد يضغط بقوة بالتأكيد على الأسواق الناشئة أكثر من أي فئة أصول أخرى خاصة في العملات الأكثر تقلبا في أميركا اللاتينية وجنوب آسيا، والتي تكون أكثر حساسية لمعنويات المخاطرة، وأكثر عرضة للطاقة والسياحة، وهي القطاعات الأكثر تأثرا بالوباء».

