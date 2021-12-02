العجيل: لا توجه لدى «برقان» لإطلاق بنك رقمي

مال وأعمال

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان ماجد العجيل أنه لا توجه لدى البنك الإطلاق بنك رقمي في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن ذلك الأمر قد يحدث مستقبلاً.

وأشار العجيل في تصريح صحافي، أمس، على هامش افتتاح المقر الرئيسي للبنك في منطقة شرق أن الفرع الذي سيتم افتتاحه قريبا في المارينا سيكون رقمياً بالكامل، كما أن البنك مستمر بتقديم خدماته من خلال تطبيقه وموقعه وقنواته الإلكتروني

وقال إن افتتاح الفرع الجديد سيمكننا من تقديم خدمات افضل والبنك مستمر في تطوير الخدمات التي يقدمها لعملائه من الشركات والأفراد، لافتاً أن استراتيجية البنك تتركز على التوسع وتقديم خدمات أفضل وتوسيع قاعدة العملاء.

وأشار إلى أن البنك ركز على التحول الرقمي قبل كورونا لكن الجائحة عجلت من وتيرة التحول الرقمي بالقيود التي فرضتها والعمل عن بعد. وحول الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك ، أشار العجيل إلى انه تم تغطية الاكتتاب في زيادة راس المال بنسبة 220 بالمئة، مما يدل على ثقة المساهمين في البنك وأداءه.

وأضاف انه سيتم توظيف تلك الزيادة في تقديم المزيد من القروض للعملاء من الشركات والأفراد، مشيراً إلى أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على الرقمنة من خلال أفرع البنك المحلية.

واشار إلى أن «بنك برقان يعمل بثبات على تأكيد مكانته الريادية في الأنشطة المصرفية التقليدية والرقمية محلياً وإقليمياً. وتعكس التحولات الاستراتيجية التي نخطط لها بعناية التزامنا الكبير بضمان أفضل تجربة مصرفية لعملائنا من خلال توفير أجود الخدمات وأفضل المنتجات في بيئة مصرفية آمنة. سوف نواصل الاعتماد على ركائز الاستدامة والرقمنة والاستثمار في تطوير الموظفين من أجل مواءمة ثقافة البنك أكثر مع أهدافه الاستراتيجية ولتعظيم القيمة التي تضيفها أنشطتنا لجميع أصحاب المصلحة.

تنمية اقتصادية

من ناحيته، قال محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الجابر الصباح خلال الافتتاح: «يمثل القطاع المصرفي أحد الركائز الأساسية لتحسين الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته الكبيرة في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وبنك برقان هو مؤسسة مصرفية كبرى وقوة رائدة في القطاع المصرفي الكويتي. وقد أسهم بشكل كبير في تطوير المنافسة العادلة وتحسين المنتجات والخدمات المصرفية باستمرار وهو ما يدعم جهود القطاع المصرفي الرامية إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة».

تعزيز الأصول

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مسعود محمود جوهر حيات أن البنك يسعى بثبات لدعم تنفيذ استراتيجيتنا من خلال تعزيز أصولنا، والاستثمار في التحول الرقمي، بالإضافة إلى دعم ثقافة مؤسسية مستدامة ومبتكرة وفعالة. ونحن على ثقة بأن هذا الانتقال سيخدم بشكل كبير أهداف النمو والتطور وسيسهّل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية والتقليدية لجميع عملائنا». وأضاف أن البنك بالاعتماد على الاستثمار المستمر في تطوير موظفيه وتوسيع

خدماته الرقمية، يعمل على الوفاء بالتزامه بالتميز وتعزيز مكانته لاعباً رئيسياً فاعلاً

في التغيير الإيجابي ورائداً في القطاع المصرفي محليًا وإقليمياً.

