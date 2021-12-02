الجانب الكويتي لـ «اللجنة الكويتية - اليابانية» بحث مع السفير الياباني توطيد العلاقات

مال وأعمال

عقد الجانب الكويتي للجنة الكويتية اليابانية لأصحاب الأعمال اجتماعه الثاني لعام 2021 امس الاربعاء برئاسة عبدالله نجيب الملا - رئيس الجانب الكويتي للجنة.

وقد جاء هذا الاجتماع بهدف الترتيبات الخاصة بعقد اجتماعها السنوي الثالث والعشرين خلال العام القادم، كما التقى أعضاء اللجنة بماساتو تاكاأوكا – سفير اليابان لدى الكويت حيث تمت مناقشة سبل توطيد العلاقات المشتركة الكويتية اليابانية في شتى القطاعات الحيوية، كما تم تقديم نبذة لسعادة السفير الياباني عن تاريخ اللجنة التي تأسست عام 1995 بهدف الاستفادة من الخبرة اليابانية، وتوطين التكنولوجيا اليابانية لتطوير المهارات الكويتية، وحث الشركات والمؤسسات اليابانية على إنشاء مشاريع استثمارية في الكويت بمختلف القطاعات دعماً للاقتصاد الكويتي وكذلك بعض الانجازات، أهمها إعداد الدراسة الشاملة لسياسة حماية البيئة في الكويت التي أعدت عام 2004، وتم تسليمها للحكومة آنذاك، بالإضافة إلى تطبيق برنامج التعليم البيئي (كيدز آيزو 14000) في بعض المدارس للمرحلة الابتدائية، كما أسهمت اللجنة أيضاً في حث الحكومة على حل العقبات التي يشكلها برنامج العمليات المقابلة (الأوفست) أمام الشركات اليابانية، والذي تم إيقافه فيما بعد.

