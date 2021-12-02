«الوطني» دشَّن رسمياً خدمة «سويفت العالمية للرقابة على الحوالات»

مال وأعمال

دشن بنك الكويت الوطني رسمياً خدمة «سويفت العالمية للرقابة على الحوالات»، والتي تعد أحدث الحلول الذكية التي تساعد على الحد من مخاطر عمليات الاحتيال ومنع المدفوعات عالية المخاطر بالإضافة إلى تعزيز مستوى الأمان بفضل قدراتها الفريدة على التنبيه والإبلاغ.

وخدمة «الرقابة على الحوالات» التي دخلت حيز التنفيذ في الكويت وجميع فروع البنك الخارجية، ستوفر عناصر للتحكم في المدفوعات والحوالات تشمل تنبيهات وحظر لحظي لمنع الاحتيال وتوفر حماية من خلال حجب عمليات الدفع المشبوهة وإعداد التقارير اليومية حول حالة العملية وكذلك دعم عمليات الاسترداد.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجموعة العمليات في مجموعة بنك الكويت الوطني محمد الخرافي: «يعد بنك الكويت الوطني سبّاقاً دائماً في تبني أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية وذلك بهدف تقديم خدمة عالية الجودة لعملائه».

وأشار الخرافي إلى أن خدمة سويفت العالمية للرقابة على الحوالات تعد أحد الحلول الأكثر تطوراً والتي ستسهم في تعزيز القدرة التنافسية لبنك الكويت الوطني في مجال أنظمة الدفع بفضل قدراتها على التحكم بالمدفوعات والحد من عمليات الاحتيال بشكل فوري.

وشدد الخرافي على أن البنك وضمن رحلة التحول الرقمي قام بضخ استثمارات كبيرة خلال السنوات الماضية في سبيل تطوير أنظمة المدفوعات والحوالات المصرفية كما يعد أول البنوك التي ادخلت أحدث التقنيات في مجال المدفوعات والتحويلات الفورية في الكويت ومنها ميزة تتبع التحويلات عبر قنواته الرقمية التي تشمل الوطني عبر الموبايل والوطني عبر الانترنت والوطني عبر الإنترنت للشركات، حيث يمكن لعملاء البنك التحقق من حالة التحويل عبر الإنترنت بشكل آمن وسريع. وأوضح أنه وفي إطار السعي الدائم لمواءمة الركائز الرئيسة للاستراتيجية الرقمية للبنك نبحث وبلا كللٍ عن كل ما هو جديد في عالم تكنولوجيا البنوك لتحسين مستوى خدماتنا المصرفية وهو ما نجني ثماره حالياً بنجاح البنك في تغيير مشهد حلول الدفع الرقمية في الكويت بتقديم باقة من حلول الدفع المتطورة. وأثني الخرافي على فريق عمل البنك الذي عمل لضمان نجاح دخول الخدمة حيز التنفيذ بسلاسة وبكفاءة عالية وذلك على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

