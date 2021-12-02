«بوبيان» اختتم برنامجه «سيكولوجية القيادة المؤثرة»

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن اختتام برنامجه التدريبي «سيكولوجية القيادة المؤثرة» الذي أطلقه مؤخراً مواكبةً مع استراتيجيته الهادفة إلى تطوير مهارات قياداته في مختلف الإدارات بما يمكنهم من فهم موظفيهم بشكل أعمق والتحليل النفسي للمواقف المتنوعة بهدف تقديم حلول مناسبة تحدث تأثيراً إيجابياً في بيئة العمل. وقال المدير العام لمجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد إن فكرة برنامج «سيكولوجية القيادة المؤثرة» وتحديد محاوره استهدفت مساعدة عدد كبير من القادة على فهم قدرات موظفيهم والارتقاء بمعنوياتهم حرصاً على تحقيق النمو المناسب وخلق بيئة عمل إيجابية.

وأضاف أنه بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في مرحلته الأولى لتطوير مهارات قادة الفرق في مركز خدمة العملاء، قررنا توسيع دائرة التجربة بشكلٍ أكثر احترافية على نطاق مجموعة من الإدارات الداخلية لبنك بوبيان مؤكداً ان البرنامج أسهم في تحقيق النموّ المطلوب وخلق بيئة عمل إيجابية ساعدت على زيادة مستوى رضا العملاء وأثرت إيجابياً على دينامية فريق العمل وأدائه بشكلٍ عام. وأوضح الحماد أن المشاركين في البرنامج من مختلف إدارات بنك بوبيان خضعوا على مدار ستة أشهر للبرنامج الذي تضمن جزأين، أولهما جزء تدريبي والآخر تنفيذي بهدف استخدام مهارات المشاركين للوصول إلى أفضل الحلول للتحديات المطروحة والمساعدة على تنفيذها لتحسين بيئة العمل وخلق أجواء إيجابية فيها.

وقال إن بنك بوبيان يعتبر من البنوك الرائدة على مستوى المنطقة في مجال تطوير وزيادة مهارات وخبرات موظفيه من خلال دوراته التدريبية المتميزة، مما أسهم في تعزيز ولاء موظفيه، مبينا أن الإدارة ستركز مستقبلا على الجوانب النفسية في بيئة الأعمال بهدف تطوير دورات تدريبية مناسبة. يذكر أن برنامج «سيكولوجية القيادة المؤثرة» صمم ونفذ باستخدام أحدث التقنيات العلمية في مجال علم النفس وإضافة الى مجال Coaching من قبل إدارة والتدريب والتطوير.

