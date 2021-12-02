أسواق المال الخليجية أطلقت الحملة التوعوية المشتركة

مال وأعمال

أطلقت الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حملة توعية بأهمية حوكمة الشركات تحت شعار «حوكمة فعالة أساس للتنمية المستدامة» وذلك في إطار سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين في دول المجلس، وتماشياً مع توجيهات أعضاء اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة بالأسواق المالية بدول المجلس.

وتهدف الحملة إلى تقديم الإرشادات واللوائح والأنظمة الخاصة بالحوكمة لأعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة والمسؤولين بها، وتجنب المخاطر المتعلقة بأداء الشركة وإداراتها، وترسيخ مفهوم أن الحوكمة الرشيدة للشركة تقود الشركة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، والاستخدام الأمثل للموارد والإدارة الواعية للمخاطر، فضلاً عن وضع استراتيجية ذكية لأعمال الشركة. وتتوجه حملة حوكمة الشركات تحديداً إلى عدد من الفئات تضم أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة، وكبار المسؤولين بالشركات المساهمة العامة، ومسؤولي الحوكمة وعلاقات المستثمرين بالشركات المدرجة، والمساهمين والمستثمرين المرتقبين، والمهتمين بشكل عام مثل الباحثين والإعلاميين.

وتستعين الحملة بعدد من الوسائل تشمل شبكات التواصل الاجتماعي، والفضائيات والصحف، والمواقع الإلكترونية، والملتقيات الرقمية (ويبينار)، كما تقدم المضامين من خلال مجموعة من الفنون الإعلامية مثل: الرسوم المعلوماتية infographics، والرسوم المتحركة animation، والإصدارات الرقمية (مطويات وكتيبات)، ومسابقات معلوماتية. وتأتي هذه الحملة امتداداً لأواصر التعاون بين دول المجلس خاصة فيما يتعلق بالجوانب ذات الأهمية الاقتصادية حيث تشكل الأسواق المالية الخليجية عنصر جاذب للاستثمارات الوطنية والدولية.

