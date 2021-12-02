30 % من صفقات «البيزنس» تُعقد بالكافيهات

الخميس Al wanees

أكد الكثير من رواد الكافيهات والمطاعم انه مع انتهاء الجائحة وفتح المطاعم والكافيهات ابوابها تحولت الى ملتقى للبيزنس والاعمال وذلك لسهولة اللقاءات والهدوء الذي يساعد على اتمام الكثير من الصفقات خاصة للشباب ورواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة.

ويرى العديد من رواد الكافيهات ان ما يقارب من 30% من البيزنس في الكويت يتم في الكافيهات والمطاعم.

وقال المدير التنفيذي لكافيه ومطعم «فيرو كافيه» مازن متري رعدية ان اسم الكافيه مأخوذ من اسم إيطالي بمعني الحقيقة باللغة الفرنسية، وبدأنا العمل في الكافيه في يناير 2018 حيث عملنا بشكل تدريجي في الكافيه والمطعم حتي عمت شهرته مناطق الكويت والسالمية خصوصا.

ولفت الى ان عملي في مراحل عمري المتقدمة كان في التعليم التطبيقي كمدرب سياحي عقب اجتياز الاختبارات في المواد الفندقية، وهي الأسباب التي دعتني للعمل في مشروع المطعم والكافيه بعد الاتفاق مع الشركاء.

واكد ان هناك خطة للتوسع المستقبلي لافتتاح اكثر من فرع لـ « فيرو كافيه» في مناطق عدة في الكويت، مشيرا الى ان تميز الكافيه في الخدمات وانواع الأطعمة والمشروبات الفاخرة تعد دافعا قويا للتوسع بافتتاح افرع اخرى.

واكد متري أن «فيرو كافيه» حقق نجاحا كبيرا منذ الافتتاح حتي الان نظرا للسمعة الطيبة التي يتميز بها الكافيه وطاقم العمل المتميز، لافتا الى ان جائحة كورونا اثرت بالسلب على العمل في الكافيه لكنها انتهت على خير ونعمل في الوقت الراهن لاستعادة ما تم فقدانه خلال الازمة.

وحول نوعية العملاء الذين يعتادون القدوم لفيرو كافيه قال متري ان معظم الزبائن من العائلات والاسر الكويتية والمقيمين والطلبة ورجال الاعمال الذين يقضون وقتهم في أماكن هادئة وتتمتع بالخصوصية.

واشار متري الى ان اختيار المكان لتوسطه في وسط منطقة السالمية قريباً للاسواق التجارية والسوق القديم ومنطقة المارينا وهو ما يميز الموقع لفيرو، موضحا ان معضلة المواقف تعد من المشكلات التي تواجه مرتادي المكان، بيد ان متري عاد وأشار الى ان بلدية الكويت سوف تفتتح مواقف عمومية في الجهة الأخرى من الكافيه وهو ما سوف يساعد على حل المشكلة. وقال رجل الاعمال رياض أبوزيد ان الكافيه يمثل ملاذا لبعض رجال الاعمال لانجاز مهام عملهم وعقد الصفقات في الكافيهات، مشيرا الى ان 30% من الصفقات تتم في الكافيهات بالكويت.

وزاد ان أصحاب الكافيهات سواء كانوا اشخاصاً او شركات يعملون على اضفاء أجواء غير تقليدية من خلال نقل تصميمات متميزة لماركات عالمية داخل الكويت ما يفتح الباب لعقد لقاءات العمل والدراسة والاستمتاع ما شكل تميزا في تلك الكافيهات لجذب العديد من الزبائن.

وقال أبو زيد إن العمل في مجالات كبيرة مثل التصميمات والمواقع والابلكيشن يحتاج لاماكن هادئة لاجراء اللقاءات والصفقات، مؤكدا ان جائحة كورونا أثمرت عنها العديد من الأنشطة مثل «الاونلاين» والتوصيل والخدمات الالكترونية والدفع الالكتروني واستقبال الطلبات عبر الانترنت وهي جميعا كانت نتاج «كورونا».

وأوضح ان عدداً كبيراً من المواطنين والمقيمين يعتبرون السياحة الخاصة بهم تتركز في الكافيهات والمطاعم، مؤكدا ان النوعين يعتبران سياحة متميزة للقادم من خارج الكويت وصالا للمقيم على ارضها.

وأوضح جوزيف لباد احدى مرتادي الكافيه ان الكافيهات تعد خروجا عن المألوف والجلوس بالمنزل بعد العمل، مؤكدا ان الاماكن الهادئة تعد مكانا مفضلا لعقد الاجتماعات العملية وإنجازها في وقت قياسي.

وأوضح ان الكافيهات تعتبر مكانا مفضلا لعقد الصفقات والاتفاق عليها واجراء المفاوضات والمناقشات حولها،لافتا الى ان كافيه فيرو مكان يتمتع بالهدوء والخدمة الجيدة ما يجذب العملاء للقدوم شبه يومياً.

ومن جانبه قال ادم بديوي احد رواد كافيه فيرو إن الكافيه يمثل مكاناً مفضلاً للانتهاء من الاعمال ولقاءات خاصة بالعمل، مشيرا الى ان تقديم الخدمة المميزة يعد ميزة إضافية للمكان.

وأضاف بديوي ان فيرو يمثل جلسات عائلية هادئة تناسب العائلات والأصدقاء في الاوقات المختلفة من اليوم، موضحا ان كثيراً من العائلات تفضل الخروج والاستمتاع في الكافيه بعيدا عن المنازل والأماكن المعتادة.

