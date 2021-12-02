شباب الكويت يُنشِدون «الهولو واليامال» في «كتارا»

الخميس Al wanees

يعرض مهرجان (كتارا) للمحامل التقليدية الذي افتتح اول من أمس وتشارك فيه دول عربية واجنبية من بينها دولة الكويت المهن المرتبطة بالتراث البحري العريق كصيد الاسماك وبناء السفن ورحلات الغوص للبحث عن اللؤلؤ.

وسينظم خلال المهرجان مسابقات في مجال صيد الاسماك المعروفة هنا باسم (الحداق) والتجديف والأشرعة واخرى متخصصة في فن النهمة بالإضافة إلى ورش عمل عن الصناعات البحرية.

وبالتزامن مع انطلاق /كأس العرب FIFA قطر 2021/، وفي أجواء احتفالية كبيرة افتتح الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ النسخة الحادية عشرة لمهرجان كتارا للمحامل التقليدية، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين وعدد من أصحاب السعادة السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، حيث قاموا بجولة في مختلف أرجاء المهرجان بالإضافة إلى جولة بحرية بواسطة محمل تقليدي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي في تصريح له، إن مهرجان كتارا للمحامل التقليدية مهرجان عريق ويؤكد نسخة بعد أخرى، أنه ليس فقط مجرد مهرجان وإنما يقدم عددا من الأنشطة الثقافية ليحقق أهدافه على المستويين الإقليمي والعالمي أيضا، لما يحتويه من فعاليات وأنشطة متنوعة تمزج بين تراثنا البحري الأصيل ومختلف مجالات الفنون، بالإضافة إلى إحيائه لرياضات بحرية تقليدية من خلال المسابقات المتنوعة التي تم استلهامها من تراث الأجداد وتعاملهم مع البحر في سبيل طلب الرزق لعقود طويلة.

ونوه إلى أن هذه النسخة لها نكهة خاصة نظرا لأنها تتزامن مع احتضان قطر لـ/ كأس العرب FIFA قطر 2021/ مما سيمكن ضيوف الدولة والسياح وكل من على أرض قطر من التعرف على تفاصيل تراثنا القطري والخليجي والاستمتاع بالأجواء الرائعة، وهو ما يثبت أن /كتارا/ حاضرة بقوة في مساندة جهود الدولة الكبيرة في تنظيم كبرى المناسبات العالمية في مجال الرياضة وغيرها”.

وامتد مهرجان كتارا للمحامل التقليدية في نسخته الحادية عشرة على شاطئ كتارا بداية من البوابة 13 إلى غاية البوابة 22 ليقدم أجنحة متنوعة عرضت التراث البحري لقطر وبقية الدول المشاركة.

تتميز النسخة الحالية من المهرجان، بباقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تمثل لوحة تراثية حية تقدم تراث الآباء والأجداد وتلقي الضوء على تفاصيل حياتهم، وذلك بهدف إحياء المخزون الثقافي والموروث الشعبي والمحافظة عليه.

كما تشتمل هذه الفعاليات على معارض المقتنيات التراثية البحرية للدول المشاركة، والأجنحة الخاصة للحرف اليدوية التقليدية، وورش صناعة السفن والمشغولات البحرية القديمة، بالإضافة إلى المسابقات البحرية التراثية. وكانت الفنون حاضرة بقوة في المهرجان ابتداء من الفرق الشعبية التي قدمت عروضها الفنية متجولة في كامل أرجاء المهرجان، إضافة إلى وجود فرقة على متن المحمل (مركب تقليدي) تنثر أنغامها وأهازيجها مع أمواج البحر الهادئة، حيث تابعها الجمهور بشغف.. بينما كان عدد من الفنانين التشكيليين على/ السيف/ (الشاطئ) ينمّقون لوحات جدارية مستوحاة من بيئة المهرجان، كما استمتع الزوار بالأعمال الفنية التي يتم نحتها على الرمل.

وتتميز هذه النسخة من المهرجان بتصميم هندسي مختلف عن بقية النسخ الماضية، حيث سيتمكن الجمهور من متابعة جميع الفعاليات من جهتي الشاطئ والواجهة البحرية، كما تتوزع العرائش وسوق الحرفيين والأجنحة الخاصة بالدول المشاركة بالإضافة إلى المتاحف والهيئات والوزارات المشاركة والفنانين التشكيليين، على كامل أرجاء المهرجان. وشهد انطلاق مهرجان كتارا للمحامل التقليدية حضورا جماهيريا واسعا من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، وأتاح التصميم الهندسي الجديد لموقع المهرجان الفرصة للتحرك والتنقل بكل سهولة وارتياح، حيث تميزت هذه النسخة بتصميم مختلف فكانت فرصة للجمهور لمتابعة الفعاليات من جهتي الشاطئ والواجهة البحرية.

إلى ذلك، استمتع جمهور المهرجان بالمقهى العائم الذي وفرت إدارة المهرجان مجانية الذهاب إليه عبر التاكسي المائي، وكان فرصة مميزة لعشاق الأجواء البحرية للاستمتاع بما يقدمه من مشروبات ومأكولات خفيفة منوعة.

ويضم المهرجان عددا من المسابقات البحرية منها مسابقة النهمة والتي سيشارك فيها مجموعة من النهامين من قطر والكويت وسيكون إعلان نتائجها يوم 18 ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى مسابقة الحداق التي ستنظم في أيام الخميس والجمعة والسبت طيلة أيام المهرجان وستعلن نتائج التصفيات يوم 18 ديسمبر، أما مسابقتا الشراع والتجديف فستكونان يومي الجمعة والسبت، أما مسابقة الشوش والتفريس فستنظم بشكل يومي.. إلى جانب مسابقة الفن التشكيلي التي ستكون على عين المكان ويشارك فيها أكثر من 25 فنانا تشكيليا قطريا ومقيما عبر رسومات حية مستوحاة من موقع المهرجان.

كما يقدم المهرجان دورات تدريبية في طريقة رفع الشراع وقيادة السفينة وستكون متاحة للجميع طوال أيام المهرجان.

ومن ضمن الأنشطة التي يقدمها المهرجان، عرض سينمائي لرحلات فتح الخير، والتي ستكون متاحة للزوار طوال أيام المهرجان.

جدير بالذكر أن المهرجان يقام على شاطئ كتارا في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر الماضي وحتى 18 ديسمبر الجاري على فترتين صباحية من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا والمسائية من 3 عصرا وحتى 10 مساء، أما في أيام عطلة نهاية الأسبوع فيتواصل المهرجان حتى 11 ليلا، فيما يبدأ المهرجان في الثالثة عصرا في يوم الجمعة.

من جانب آخر انطلقت الفعاليات المصاحبة لكأس العرب والتي اشتملت على مجموعة منوعة منها إعادة افتتاح شارع ابن الريب الثقافي في موقعه الكائن بالساحة الواقعة خلف المسرح المكشوف. وافتتح اليوم أيضا مهرجان فنون الشارع بساحة المباني للحي الثقافي كتارا، واشتمل المهرجان على رسم وفرق فنون شعبية عربية إلى جانب عروض متنوعة نالت استحسان الزوار.

ومن المنتظر أن يتم افتتاح سوق تذكار عربي بساحة المباني الجنوبية لكتارا، بمشاركة حرفيين من دول عربية عدة، يعرضون منتجاتهم من الهدايا التذكارية، التي تشمل الفخاريات والخزفيات والجبس والصناعات الجلدية والخوص والتطريز اليدوي، وغيرها من منتجات الحرف التقليدية.

