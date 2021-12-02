أحمد إيراج لـ «النهار»: تجسيدي «بوعدنان» في افتتاح «كأس العرب» فخر كبير

الخميس Al wanees

ثمن الفنان احمد ايراج مشاركته في افتتاحية كأس العرب التي اقيمت في العاصمة القطرية الدوحة والتي من خلالها جسد دور الفنان الراحل الكبير عبدالحسين عبدالرضا والتي لاقت ستسحاناً وقبولاً كبيراً سواء من الجمهور التي كانت ردة فعله واضحة ان تكون هذه الشخصية حاضرة في الافتتاح وايضا من هم وراء الشاشة من خلال تفاعلهم في «السوشيال ميديا» الذي جعلت تلك المشاركة ان تكون ترنداً.

وفي تصريح لـ «النهار» تحدث الفنان احمد ايراج عن مشاركته قائلا : المشاركة تمت قبل الافتتاح بفترة للحفاظ على سرية العمل حتى يكون مفاجأة للجمهور الذي يحضر وانا جدا فخور وسعيد انه اتيحت لي الفرصة لان اقوم للمرة الثانية ان اجسد شخصية الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا وهذه المرة كان بشكل كبير حيث كان في افتتاح كأس العرب في قطر المحبة و الخير وبحضور امير الدولة سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني وايضا عدد من الشخصيات الاخرى المعنية في هذا الشأن .

واضاف ايضا: كلي فخر انني امثل بلدي الكويت في هذه المشاركة كونني فناناً كويتياً واجسد شخصية فنان عملاق مثل «بوعدنان» والتي شهدت ايضا مشاركة فنان كبير مثل فايز قزق من سورية والفنان أحمد سعودي الذي جسد شخصية الراحل سعيد صالح وماذا اقول عندما تتاح لي الفرصة في اقدم أن شخصية عملاقة مثل العم «بوعدنان» واخلي الناس تتذكره ووترحم عليه فانني لن اتردد او اتاخر وهذا اقل شي استطيع ان اقدمه وانا دائما كنت اقول ان القرب من عبدالحسين عبدالرضا في حياته وبعد مماته «غنيمة» فعندما كان بيننا كنا نستفيد من خبرته ونصائحه وايضا بعد وفاته عندما اجسد شخصيته اعيش حالة من النجاح كبيرة جدا.

وقال ايضا: أشكر المخرج احمد الباكر الذي اخرج هذا العمل والذي اعتمد اعتماداً كبيراً على طبقة الصوت ولغة الجسد التي اديتها للفنان الراحل وهي كانت الركيزة الاساسية وايضا استخدام التقنيات الحديثة التي وصلنا من خلالها إلى هذه النتيجة، والعمل من تأليف عبدالعزيز صفر، واشكر الله عز وجل على عطاياه التي لا تنتهي واشكر قطر الخير التي اتاحت لي فرصة ان اكون عنصراً من عناصر افتتاح هذا العرس الرياضي العربى الكبير.

