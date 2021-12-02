loader

الخميس Al wanees

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الديهان: إطلاق الموسم التدريبي الأول في «بيت الموسيقى»


أعلن المستشار في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب وعضو اللجنة العليا لبيت الموسيقى د. محمد الديهان
البدء باستقبال الطلبة الملتحقين بالموسم التدريبي الأول في «بيت الموسيقى».
وذكر الديهان في تصريح صحافي بأنه تم اجراء المقابلات الشخصية واختبار الراغبين في تعلم الموسيقى، وتم اجتياز عدد منهم وقبولهم.
وأشار إلى أن الموسم التدريبي التعليمي سينطلق يوم السبت القادم مع أساتذة أكاديميين لتعليم العزف على الآلات الموسيقية “البيانو والعود والكمان».
وذكر الديهان أن تلك الدورات التدريبية جاءت بناءً على توجيهات وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن بداح المطيري، وذلك لتحقيق الاستدامة والشراكة ما بين المجتمع والمجلس والوطني للثقافة والفنون.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة