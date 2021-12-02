الديهان: إطلاق الموسم التدريبي الأول في «بيت الموسيقى»

الخميس Al wanees

أعلن المستشار في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب وعضو اللجنة العليا لبيت الموسيقى د. محمد الديهان

البدء باستقبال الطلبة الملتحقين بالموسم التدريبي الأول في «بيت الموسيقى».

وذكر الديهان في تصريح صحافي بأنه تم اجراء المقابلات الشخصية واختبار الراغبين في تعلم الموسيقى، وتم اجتياز عدد منهم وقبولهم.

وأشار إلى أن الموسم التدريبي التعليمي سينطلق يوم السبت القادم مع أساتذة أكاديميين لتعليم العزف على الآلات الموسيقية “البيانو والعود والكمان».

وذكر الديهان أن تلك الدورات التدريبية جاءت بناءً على توجيهات وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن بداح المطيري، وذلك لتحقيق الاستدامة والشراكة ما بين المجتمع والمجلس والوطني للثقافة والفنون.

