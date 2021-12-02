منشدو الأناشيد الوطنية للدول العربية يخطفون الأنظار

الخميس Al wanees

انطلقت في 30 نوفمبر بطولة كأس العرب التي تقام في دولة قطر. وقد تضمن حفل الافتتاح مجموعة من الفقرات الفنية كان أبرزها العمل الفني الذي اشتمل على غناء الاناشيد الوطنية للدول العربية بأداء لفت انظار الجمهور وتأثر به.

العمل ليس بالجديد بالنسبة للمطربين فقد قدماه في عام 2019 على قناة اليوتيوت وقد لاقى صدى طيباً ونسبة عالية من المتابعة والمشاهدة، ليعيداه بغناء مباشر خلال حفل افتتاح دورة كأس العرب في قطر ومعهم فنانة شكلت اضافة جميلة للعمل. المطربان هما الفنانان الأردنيان أحمد الزميلي ومحمد بشار أما الفنانة التي رافقتهما في الغناء فهي الفنانة نسمة.

