الحداد: «AQUA. MOTIF» فكرة شبابية مستوحاة من البيئة

الخميس Al wanees

على الرغم من أنه يمكن إنشاء أحواض المياه العذبة كخزانات مجتمعية، إلا أن المياه الباردة والأسماك الاستوائية لا تختلط بشكل عام بسبب عدم التوافق في متطلبات درجة الحرارة. تحتوي أحواض المياه الباردة على أسماك ذهبية وأنواع أخرى لا تتطلب جهاز تدفئة. تؤدي درجات الحرارة الأكثر دفئًا إلى زيادة التمثيل الغذائي لها وتقصير عمرها.

يمكن تزيين أحواض السمك بالرمال أو الحصى، والنباتات الحية أو البلاستيكية، والأخشاب الطافية، والصخور، ومجموعة متنوعة من المنحوتات المصنوعة تجارياً..

التقت «النهار» بأحد شركاء المشروع م. علي الحداد ليخبرنا المزيد عن عالم الاحواض والاسماك والطحالب البحرية وكان لنا معه هذا الحوار:

? كيف كانت البداية؟

? تعد هذه الفكرة الاولى من نوعها على مستوى العالم. باعتباره اول محل يمزج بين الشغل اليدوي مع جمال الاحياء البحرية. بامكاننا تصميم اي لوحة فنية تعتمد على المكان او الاجواء التي يصمم فيها الحوض ونبرز جمال الاحياء البحرية وتزويده بصخور واسماك ولوحة فنية تزيد من جمال الحوض مع استمرار الوقت.

? حديثنا عن فريق العمل؟

? يتكون الفريق من 5 افراد: عالم الاحياء حيث يتكفل بجميع الاحياء البحرية ونعطي كفالة على الاحياء البحرية وهو من يختار الانواع المناسبة لكل حوض.

ولدينا aquarist الذي يصمم الاحواض والاجهزة مع الأضواء المناسبة والأجهزة.

الفنان الذي يرسم الحوض والشعب المرجانية وشكل المنحوتات مثل: حوض مدينة الكويت

وأنا مهندس الصيانه لمتابعة الاحواض والصيانة الدورية للاحواض. نحن نتعاون كفريق مكون من 5 اشخاص لنكمل هذا المشروع. اما الاسماك فإننا نستوردها من تايوان ونيوزيلندا واستراليا ونضعها في الحضانة لمدة اربعة اشهر. ونعتني به هذه الفترة قبل نقله إلى المكان والبيئة المناسبة له. وايضا عندما نقوم بالصيانة الدورية على احواض الزبائن اكون على دراية بـ ph7 والنيتوترات الامونيوم بحيث انقل السمك من الحضانات لحوض العميل من غير خوف والحفاظ علي صحة الاسماك.

? الهدف؟

? في البداية كنا هواة ومع الوقت اصبح لدينا شغف تطوير المشروع للوحة فنية.

الفكرة ليست فقط بناء شكل حلو ولكن مع استمرارية الوقت اصبح لدينا طموح لتقديم خدمات افضل للعميل.

? ماذا بالنسبة للاسماك؟

? نحاول دائما ألا نخزن الأسماك، لانه يعتمد على طلب العميل واختيار الحوض سواء مياه مالحة او عذبة يعتمد على العميل ومايناسبه للمنزل.

فمثلا اذا اختار العميل jellyfish نطلب 4 واحدة ممكن تموت في الشحن واخرى نعطيها للعميل واثنان نحتفظ بها للعميل اذا صار شيء.

? الفكرة؟

? نتسوحي فكرة من المحيط ونضيف عليها لمسة فنية بسيطة من المكان. مثلا ممكن يكون شعار شركة ونعطي اللوحة بالكامل ونبرز جمال الاحياء البحرية الموجودة في الحوض. ممكن يكون عيادات اسنان. لدينا تجسيد لمدينة الكويت بالكامل مصمم يدويا يحكي قصة من الحاضر الى المستقبل.

لدينا ايضا فرقة غرويلز ومكاتب محاماة وممكن يكون الحوض باشكال مختلفة.

? هل شاركتم في اي معارض؟

? لا بسبب جائحة الكورونا. ولكن الافتتاح

الرسمي الكبير في شهر فبرابر لمدة ثلاثة ايام. نستهدف فيه شركات المقاولات والتصميم الداخلي بحيث نثقفهم بالاحواض المائية وما يحتاجه سواء عرض الحوض وطريقة الصيانه الصحيحة. هناك معايير معينة ومقاسات ووزن للحوض يحددها مهندس الصيانة.

? بالنسبة للصيانة؟

? اي حوض عليه كفالة 4 شهور تشمل زيارات اسبوعية والعميل غير مسؤول نهائيا عن الحوض، مجرد ان يستمتع بالقطعة الفنية. نحن مسؤولون بالكامل عن السمك وتبديله في اي حالة . المواد كلها علينا. بعد مدة الكفالة ممكن العميل ان يكون مسؤولاً عن الحوض بنفسه او يجدد العقد سنوياً.

? من يحدد اختيار الشكل المناسب للحوض؟

? عادة العميل يختار مكاناً معيناً. وانا اطلع مع الفنان بحيث ناخذ القياسات ونعطيه افضل النصائح، لان الفنان له رؤية مختلفة ونجعل الحوض يتماشي مع التصميم الموجود. ونخرج الحوض بافضل شكل ممكن بحيث يزيد للمكان ولا يقلل منه.

? ماهي المدة التي يستغرقها الحوض؟

? يعتمد على حجم المنحوتة. في البداية تقدم مخطوطات للمشروع وبعدها 3D نماذج مختلفة للبيت بالكامل او الشقة. نتفق على شكل الحوض. ويستغرق 4 أشهر يعتمد على نوعية المشروع وضخامته.

? من اين جاءت هذه الفكرة؟

? في البداية كانت الأحواض لبيع السمك والمرجان وبعدها بدات الفكرة تتبلور اكثر. الفنان بدا يعطينا افكاراً طورناها حيث نقدم قطعة فنية على شكل حوض. هذا معرض لبيع لوحات بالكامل لا ابيع سمكة معينة بل اصمم الحوض بالكامل تعطي جمالاً لهذه الاحياء البحرية وتعطي تصميماً خاصاً.

? ما انواع الاحواض التي تحتاج مجهوداً؟

? لدينا الحوض الاستوائي به ماء نهري. دائما أحواض الماء العذب تتميز بالخضار والنباتات الطبيعية.هذه النباتات الموجودة في الحوض لم نغير منها اي شئ لمدة عام ونصف. هذا الضباب الموجود يعادل مستوى الرطوبة الموجود في الواقع. فالجذور نزلت للاسفل وهذا معناه بناء نظام بيئي كامل مغلق . فضلات السمك تغذي الماء بالبروتينات التي تساعد هذه النباتات ان تنمو بشكل اكبر.

? ما أكثر الأحواض طلبا؟

? المياه المالحة وخصوصا المرجان يحتاج الى عناية فائقة. المرجان حيوان دقيق جدا وبمجرد الاعتناء به يحتاج الى معايير معينة حتى البخور او المعطرات اذا كانت بجانب الحوض تؤثر على المرجان. مجرد الاعتناء به يجعلنا نفكر مليا في البيئة التي نعيش فيها، وكيف استطاع ان يعيش المرجان رغم كل الظروف المحيطة به.

? وماذا عن المستخدم في الأحواض؟

? فهو مستزرع من مزارع خاصة وليس مأخوذاً من بيئته الطبيعية، فمثلا المرجان الصخري يغذي 70% من الاوكسجين في المحيطات. وهذا النوع لا نتعامل معه نهائيا لاننا لانريد ان نزيد من خطورة ما يحدث بالاجواء المحيطة بنا.

? هل يحتاج الى اضاءة خاصة؟

? المرجان يعتمد اعتماداً كلياً على الاضاءة الدقيقة تعتمد على نوعية المرجان تحتاج 9 ساعات وشدة الاضاءة تختلف على مدار اليوم فيه فترة فجر والظهر والليل. فهناك مرجان يكبر ويصغر. هذه الاضواء دقتها بالغة ممكن يزيد عليها الخسوف القمري وفيه اشهر ممكن يصير عواصف رعدية في الحوض.

? رؤية مستقبلية؟

? أن يكون معرض اكواريوم كاملاً مرئياً على مستوى الكويت.

