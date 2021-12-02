«فايزر» تطمئن: لا متحورات تفلت من لقاحنا

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عواصم- الوكالات: أكدت متحدثة باسم شركة «فايرز» العمل على تطوير لقاح جديد للتعامل مع المتحور الجديد «أوميكرون» في حال الحاجة إليه، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه على ثقتها في النسخة الحالية قائلة «لا متحورات تفلت من لقاحنا».

وقالت المتحدثة باسم الشركة، لميا جودت، في رد على استفسارات لموقع قناة «الحرة» أرسلت للشركة عبر البريد الإلكتروني: «نحن نبقى يقظين، ونجري باستمرار مراقبة للمتغيرات الناشئة التي لديها القدرة على الإفلات من لقاحنا أو مقاومة العلاج». وأوضحت أن الشركة بدأت في إجراء «اختبارات الاستعدال» (اختبارات يجريها العلماء للكشف عن فعالية اللقاحات) على متحور «أوميكرون» المثير للقلق وتوقعت الحصول على بيانات أولية خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت أنه مما يدعو للتفاؤل أنه حتى الآن «سواء في الدراسات المختبرية ودراسات العالم الواقعي حول كل المتغيرات الناشئة، يبدو أن لا شيء قد أفلت من الحماية التي يوفرها لقاحنا».

واعتبرت أن أفضل طريقة للحماية من «أوميكرون»، أو أي متغيرات أخرى قد تظهر، هي تلقي جميع الأشخاص المؤهلين جرعتين، وجرعة معززة، على النحو الموصى به.

ودفع «أوميكرون» دولا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى الحد من السفر من بلدان أفريقية، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة.

وفيما هدأت منظمة الصحة العالمية امس المخاوف قائلة انه «لا دليل حتى الآن» على تراجع فعالية لقاحات «كورونا أمام متحور «أوميكرون» مشيرة الى ان الإصابات الأولى المسجلة بمتحور أوميكرون أعراضها «خفيفة» و«غير خطرة فقد رجح وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، امس أن تكون اللقاحات المستعملة ضد «كورونا» ناجعة في مكافحة «أوميكرون». وأوضح أن السلطات الصحية في البلاد ستحصل على مزيد من المعلومات حول المتحور المستجد خلال الأسبوعين القادمين، مؤكداً أن العلماء يعملون من أجل معرفة الآثار التي تتركها هذه السلالة. كما كشف في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز البريطانية، وجود 22 إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة في المملكة المتحدة.

وفي حين اعتبر هذا العدد من المصابين قليلاً في البلاد، رجح أن ترتفع الأعداد بالتأكيد في الأيام المقبلة.

