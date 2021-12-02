السعودية تسجل أول إصابة بـ«أوميكرون»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: كشفت وزارة الصحة السعودية، امس عن تسجيل اول إصابة بمتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن سعودي قادم من إحدى دول شمال إفريقيا. وأكد مصدر في الوزارة، اتخاذ الإجراءات اللازمة وعزل المصاب والمخالطين له، واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة. كما شدّد على ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع في استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة. وكانت المملكة على غرار دول اخرى أعلنت الأسبوع الماضي تعليق الرحلات الجوية من سبع دول إفريقية بسبب المتحورة الجديدة من فيروس كورونا.

وسجلت المملكة حتى الآن أكثر من 549 ألف إصابة بالفيروس بينها 8836 حالة وفاة. وقدّمت حتى الآن أكثر من 47 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس.

في غضون ذلك قالت منظمة الصحة العالمية إن الحظر الشامل للسفر من أجل منع انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا لن يمنع انتشاره، داعية حكومات العالم إلى اعتماد نهج يستند إلى تقييم المخاطر، ونصحت من تجاوزوا الـ60 بتأجيل سفرهم فيما سجلت البرازيل أول إصابتين بمتحور «أوميكرون» في أميركا اللاتينية ليطال أغلب قارات العالم. وذكرت منظمة الصحة العالمية في وثيقة توجيهية تتضمن توصياتها بشأن السفر أن «حظر السفر العام لن يمنع تفشي (المتحور) على مستوى العالم، ويضع عبئا ثقيلا على سير الحياة وسبل العيش». لكن المنظمة أوصت «الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة جيدة أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض «كوفيد-19» بشكل حاد أو مميت خاصة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وأكثر أو الذين يعانون من أمراض مصاحبة مثل أمراض القلب والسرطان والسكري بتأجيل السفر».

