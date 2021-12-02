أردوغان يريد الارتقاء بالعلاقات التركية - السعودية

عربيات ودوليات

أنقرة- الوكالات: اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سعيد للارتقاء بالعلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية، ملمحا إلى إمكانية حدوث تطور في العلاقة التركية مع مصر.

وقال أردوغان، خلال مقابلة أجرتها معه قناة «تي آر تي» التركية إن انقرة «ستعمل على الارتقاء بالعلاقات مع السعودية إلى مكانة أفضل»، مؤكدا أن هذه العلاقة متواصلة مع مصر على مستوى الوزراء، ويمكن أن تحدث تطورات مختلفة للغاية بهذا الخصوص».

وعن التطورات الأخيرة في العلاقات التركية مع الإمارات، شدد أردوغان، على أن «الخطوة التي تم اتخاذها مع إدارة أبو ظبي، خطوة تاريخية»، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات مبدئية تبلغ قيمتها 11 مليار دولار. ولفت إلى أنه يستعد لزيارة الإمارات في فبراير المقبل، ردًا للزيارة التي قام بها مؤخرًا، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى أنقرة، مؤكدا أن هناك «زيارات مماثلة سيقوم بها خلال الفترة الحالية، وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ورئيس جهاز الاستخبارات، حقان فيدان».

وكشف الرئيس التركي عن مباحثات ستجرى مع البحرين، وعن زيارة مسؤولين بحرينيين، أنقرة في وقت لاحق، لعقد لقاءات ومباحثات لتعزيز التعاون، مشيرا إلى أن هناك إمكانيات جدية للغاية للتعاون بين تركيا ودول الخليج. وعن سبب اتجاه تركيا لتطوير علاقاتها مع تلك الدول، قال أردوغان «إن كل شعوب المنطقة لها علاقات مختلفة مع بعضها البعض، فنحن معًا قمنا بإنشاء التاريخ القديم، وتقاسمناه ونتقاسمه فيما بيننا». وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، يوم الأربعاء الماضي، في أنقرة.

وتعد الزيارة الرسمية لولي عهد أبو ظبي هي الأولى له منذ فترة، وبحث خلالها مع الرئيس التركي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية.

