الجزائر.. تراجع حاد للإسلاميين في الانتخابات المحلية

عربيات ودوليات

الجزائر- الوكالات: اكتسح حزبان داعمان للرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، الانتخابات المحلية والولائية التي شهدت أيضا تراجع الدعم الشعبي للأحزاب الإسلامية، وفقا للنتائج الرسمية.

وأعلن محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، النتائج الرسمية بعد التصويت الذي شهدته البلاد يوم السبت الماضي. وجاء التصويت وسط قلق وإحباط شعبي واسع النطاق بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والشقق السكنية وتكاليف الرعاية الصحية. وحصد حزب «جبهة التحرير الوطني» أكبر عدد من المقاعد، 5978 مقعدا، في الانتخابات البلدية، حيث كانت له الأغلبية المطلقة في 124 بلدية من مجموع 1541، فيما كانت له الأغلبية النسبية في 554 أخرى. وجاء حزب «التجمع الوطني الديموقراطي»، المتحالف مع «جبهة التحرير»، في المركز الثاني، إذ حصل على 4584 مقعدا في الانتخابات البلدية (الأغلبية المطلقة في 58 بلدية والأغلبية النسبية في 331)، مقابل 366 مقعدا في الانتخابات على مستوى الولايات.. وانخفض الدعم للحزبين الإسلاميين «البناء الوطني» و«حركة مجتمع السلم» بشكل حاد مقارنة بالانتخابات التشريعية في يونيو الماضي. وجاء حزب جبهة القوى الاشتراكية، الذي أيد حركة الاحتجاج المؤيدة للديموقراطية التي أطاحت بالرئيس الراحل، عبدالعزيز بوتفليقة، في العام 2019، متأخرا كثيرا.

وفاز حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي بأكبر عدد من المقاعد في 58 مجلسا ولائيا بالجزائر، لكن لم يفز أي منهما بأغلبية مطلقة، لذا سيتعين على جميع الأحزاب التفاوض لتشكيل «تحالفات أغلبية».

