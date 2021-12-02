خليفة بن زايد: ننطلق نحو الـ 50 المقبلة برؤية استراتيجية

عربيات ودوليات

أبوظبي- «كونا»: اكد رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان امس ان الامارات تنطلق بارث من الانجازات نحو الـ50 عاما القادمة برؤية استراتيجية شاملة بعيدة المدى. وذكرت وكالة انباء الامارات «وام» ان ذلك جاء في كلمة وجهها الشيخ خليفة عبر مجلة «درع الوطن» الاماراتية بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الامارات العربية المتحدة.وأضاف الشيخ خليفة «ان الرؤية الاستراتيجية للامارات منهجها التميز والتفرد والريادة» موضحا ان من اهم اهدافها «تأمين مستقبل سعيد وحياة افضل للأجيال القادمة والارتقاء بمكانة الدولة وسمعتها واستدامتها وقوتها الناعمة لتصبح من الدول الأفضل في العالم اقتصاديا بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها». وتابع «لقد نجحنا في تمكين المرأة والشباب وبنينا اقتصادا وطنيا معرفيا متنوعا وأرسلنا الى محطة الفضاء الدولية اول رائد فضاء اماراتي وأطلقنا الى المريخ «مسبار الأمل» لتصبح دولتنا الأولى عربيا والخامسة عالميا التي تحقق ذلك الانجاز». واستطرد «افتتحنا اول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات على مستوى العالم العربي لتتحول دولتنا الى مركز اقليمي لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة واعتمدنا استراتيجية وطنية لجذب المواهب واستقطاب العقول». وأشار الى ان الامارات استضافت فعاليات معرض «اكسبو 2020 دبي» الحدث العالمي التجاري الأكبر في تاريخ المنطقة تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» منذ اكتوبر الماضي. وبين ان الـ50 عاما الماضية لمسيرة الامارات اثمرت «تنمية مستدامة واستقرارا سياسيا وحكومة هي ضمن الأكفأ في العالم وقطاعا خاصا لعب دورا رئيسا في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز تنافسيته وانتاجيته». وأكد ان طريق بلاده لتحقيق كل تلك الاهداف يأتي عن طريق نظام تعليمي «يرسخ القيم الأخلاقية النبيلة ويحول مدارسنا وجامعاتنا الى بيئة منفتحة حاضنة للعلوم والآداب والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار وريادة الأعمال ونظام اقتصادي معرفي ومتنوع ينافس اقتصادات افضل دول العالم».وذكر الشيخ خليفة بن زايد ان «تعزيز التعاون الخليجي سيظل في ابعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية اولوية اماراتية قصوى» مضيفا «نحن مع دول منظومتنا الخليجية في كل ما يهدد استقرارها ووحدتها وأمن مواطنيها وسلامة اراضيها».وأكد ان «الأمن الخليجي واحد لا يتجزأ وتعزيزه مسؤولية جماعية تتطلب تكثيفا للتنسيق الاستراتيجي بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي بما يحقق طموحات شعوبنا في مستقبل آمن ومزدهر».

