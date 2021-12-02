محمد بن راشد: نستعد للخمسين القادمة بإرادة وعزيمة

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دبي- الوكالات: أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس «أننا نستعد للخمسين عاماً القادمة بإرادة وعزيمة عظيمة ورثناها من آبائنا المؤسسين». ونشر الشيخ محمد بن راشد بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات رسالة عبر حسابه الرسمي في «تويتر» قال فيها «الإخوة والأخوات.. قبل خمسين عاماً كان لدينا حلم.. وتحقق.. واليوم نحن أمام أحلام أكبر لأجيالنا القادمة.. نحتفل غداً بانجاز حلمنا السابق.. ونستعد للخمسين عاماً القادمة بإرادة وعزيمة عظيمة ورثناها من آبائنا المؤسسين».

من جهة ثانية قال الشيخ محمد بن راشد «إننا ننعم بإنجازات السنوات الخمسين الأولى من عمر دولتنا». وتابع «ونفخر بما أحرزناه لبلادنا من تقدم ومكانة، ووسط ذلك نتذكر آباءنا الذين أسسوا اتحادنا وأقاموا دولتنا، وشقّوا لنا دروب النهضة والازدهار». وأضاف في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات «أننا نتذكر والدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، -طيب الله ثراه-، ولا نجد ما يكفي من العبارات التي تعبر عن عظيم تقديرنا لقيادته وحكمته وعطاءاته، فلولاه لما قام الاتحاد، ولما صارت دولتنا حقيقية ثابتة وفاعلة في منطقتنا وعالمنا.. ونتذكر بالعرفان والتقدير الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، شريك الشيخ زايد في وضع لبنة الاتحاد الأولى في 18 فبراير 1968، ورفيق دربه في التأسيس والبناء ومواجهة التحديات».

