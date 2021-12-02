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محمد بن زايد: توجيه 160 ملياراً للاقتصاد المحلي


أبوظبي - الوكالات: عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماعاً مع مجلس ادارة شركة «أدنوك» في «اكسبو دبي». وذكر الحساب الرسمي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في تغريدة امس انه خلال الاجتماع تم اعتماد استراتيجية شركة بترول ابوظبي الوطنية «أدنوك» المحدثة وخطة عملها باستثمارات 466 مليار درهم للخمس سنوات المقبلة مع اعادة توجيه 160 مليار درهم للاقتصاد المحلي واضافة احتياطيات جديدة من النفط والغاز. وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سعي الامارات الى تطوير قطاع الطاقة بما يلبي طموحاتها في النمو والتطور وتحقيق التنمية المستدامة خلال العقود المقبلة.


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