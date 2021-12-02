إنجازات العقود الخمسة الماضية ومقومات مستقبل مشرق

عربيات ودوليات

تسير دولة الامارات على مبدأ تعزيز الأمن والسلام والتنمية المستدامة في مختلف ارجاء المنطقة والعالم منذ قيامها في الثاني من ديسمبر من العام 1971، متخذةً من هذا المبدأ بعداً اساسياً في سياسة الامارات العربية المتحدة الخارجية، وهو المبدأ الذي ارسى دعائمه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويسير على خطاه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة في التأكيد على هذا البعد وتعميقه وتطويره عبر مساهمات جليلة قامت بها دولة الامارات على مختلف الصعد الانسانية والسياسية والاقتصادية مستلهمةً هذه السياسات من فكر وشيم وأخلاق حكام دولة الامارات، التي تتسم بالسماحة وروح الاخاء والمحبة ومراعاة حكم الجوار.

وتأسست دولة الامارات على قيم التسامح والسلام التي غرسها الشيخ زايد وكانت استراتيجيته تقوم على اظهار الصداقة تجاه جميع الثقافات والشعوب، وتعزيز قيم الاسلام المعتدل والعمل من اجل تعاون متبادل في المنفعة مع جميع الدول لتحقيق الاستقرار العالمي.

وتنعكس اليوم رؤية الشيخ زايد رحمه الله التاريخية في بناء دولة مزدهرة وقائمة على التسامح، حيث تستضيف دولة الامارات اكثر من 200 جنسية، وهي موطن لأكثر من 40 كنيسة ومكان للعبادة، بالاضافة الى العديد من مراكز التعليم والثقافة ذات المستوى العالمي، مثل جامعة السوربون ابوظبي، وجامعة نيويورك ومتحف اللوفر في ابوظبي. وهذا خير دليل على ان قيم التسامح والحرية الدينية والاحترام المتبادل التي دعمها الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» متأصلة في جذور الشعب الاماراتي.

ريادة إماراتية

وقد تحققت الريادة الاماراتية في العمل الانساني الدولي بين اكبر الدول المانحة للمساعدات الانمائية الرسمية مقارنة بالدخل القومي الاجمالي حيث تبوأت المرتبة الأولى عالميا خلال الفترات 2013، 2014، 2016، 2017 ولاتزال الامارات من ضمن اكبر الدول المانحة للمساعدات الانمائية الرسمية. واستفاد من هذه المساعدات الاماراتية خلال خمس العقود الماضية اكثر من 196 دولة من خلفيات دينية وثقافية متنوعة بعيدا عن اي تحيز سياسي.

في عام 2020، احتلت دولة الامارات المرتبة الأولى في المنطقة والمرتبة 18 دولياً في مؤشر القوة الناعمة العالمية. وهذا دليل على التزام الدولة المستمر بتوفير بيئة من الفرص والابتكار والتطوير والتسامح لجميع المواطنين والمقيمين والزوار وضمان علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والسلام مع المجتمع الدولي.

شريكة الإنجازات

سجلت دولة الامارات خلال عامي 2020 و2021 انجازات في مجالات عدة على المستوى الوطني كما على المستويين الاقليمي والدولي وكانت المرأة الاماراتية في المقدّمة، شريكة في مسيرة تنموية تحصد النجاحات بعزيمة لا تضاهى. شكّلت المرأة الاماراتية جزءاً اصيلاً في ابرز الانجازات التي حققتها دولة الامارات خلال الفترة الماضية، تشهد على حجم الحضور الفاعل الذي تسجله ابنة الامارات في شتّى الميادين حيث برهنت على حجم القدرات والكفاءات التي باتت تؤهلها لتولي قيادة وادارة اهم المشاريع الحيوية وأبرزها في قطاعات العلوم المتقدمة والفضاء والطاقة والصحة والتي تمثلت في وصول «مسبار الأمل» الى مدار كوكب المريخ، وبداية التشغيل الناجح والآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية، فضلاً عن نجاحها وريادتها في مجال جهود التصدي لفيروس كورونا المستجد محلياً وعالمياً.

وتشغل المرأة الاماراتية حالياً مناصب دبلوماسية مختلفة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث تمثل نسبة السيدات الاماراتيات الى الذكور من مواطني دولة الامارات في الوزارة 42.5%. ويشمل السلك الدبلوماسي الاماراتي عشرة سيدات من بنات الامارات كسفيرات بالاضافة الى قنصل عام تمثّلن الدولة ووجهها الحضاري المشرق في الخارج. ويؤكّد نهج وزارة الخارجية والتعاون الدولي في تمكين المرأة الاماراتية على رؤية القيادة بدعم وتمكين المرأة الاماراتية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الاماراتي، والعمل جنباً الى جنب مع الرجل في رسم المستقبل.

تسخير التكنولوجيا

وحرصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية على تأسيس بنية تحتية رقمية متطورة لتوفير باقة من الخدمات الالكترونية للمتعاملين عبر استثمارها للتقنيات المتطورة وتطويع التكنولوجيا لانجاز المهام وتلبية المتطلبات اليومية للمتعاملين مع ضمان استمرارية الأعمال بكفاءة عالية.

وتماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الامارات العربية المتحدة نحو المستقبل وتنفيذاً لتوجيهاتها تقدّم وزارة الخارجية والتعاون الدولي خدمة التصديق عبر موقعها الرسمي وتطبيقها الذكي ضمن مشروع التحول الذكي بهدف توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة. على الرغم من التحديات التي يمر بها العالم اثر جائحة «كوفيد-19» ومع افتتاح اكسبو 2020 في شهر اكتوبر 2021، توجّهت حكومة الامارات نحو مزيد من الانفتاح على العالم وعودة الحياة الطبيعية واستقطاب اصحاب المواهب والأعمال ضمن قرارات استراتيجية تهدف الى تمكين الدولة من رفع مكانتها في مؤشرات سهيل الأعمال خاصة بعد حلولها في المرتبة الأولى اقليمياً والرابعة عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال بحسب التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Monitor GEM - NECI عن سنة 2020 بالاضافة الى مؤشرات افضل الوجهات الآمنة للمواطنين والمقيمين على ارضها. وفي اطار التحضيرات للخمسين سنة القادمة، تم تصنيف الوزارة بين افضل الجهات الحكومية في الخدمات الرقمية في الحكومة الاتحادية وحصولها على المركز الثالث على مستوى 30 جهة حكومية.

الدبلوماسية الاقتصادية

وتهدف وزارة الخارجية والتعاون الدولي من خلال البعثات والسفارات وعلاقتها المتميزة مع دول العالم الى جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف.وتشكل هذه الجهود جوهر الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الامارات التي تدعم في نهاية المطاف الاحتياجات طويلة الأجل للدولة التي تم تسليط الضوء عليها في اطار «رؤية 2021» و«رؤية مئوية الامارات لعام 2071».

وتواصل دولة الامارات العمل على خلق اقتصاد متنوع، مع الاستمرار في جني فوائد مواردها الطبيعية الوفيرة. وتلعب وزارة الخارجية والتعاون الدولي دوراً مهماً في ضمان استفادتها من الاتجاهات الاقتصادية العالمية من خلال تعزيز مكانة الدولة كلاعب رئيس على الساحة العالمية.

وتجدر الاشارة الى ان الامارات العربية المتحدة هي ثاني قوة اقتصادية في العالم العربي، حيث يعزى نموها القوي والمستدام الى السياحة والنقل والخدمات اللوجستية والمالية والعقارات والبنوك والطاقة المتجددة. وتتطلع دولة الامارات الى تحفيز اقتصادها في المستقبل، مع اعطاء الأولوية للاستثمار في التعليم وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والصحة والتصنيع.

وبرزت دولة الامارات كمركز تجاري اقليمي وعالمي، لا سيما من خلال استثماراتها الكبيرة في البنية التحتية. ويعزز ذلك الموقع الجغرافي الفريد بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، فضلاً عن كونها بوابة الشرق الأوسط.

عطاء بلا حدود

تواصل الامارات العربية المتحدة بقوة دورها كداعمٍ ومساهمٍ اساس في الجهود العالمية الرامية لتلبية احتياجات الشعوب، والحد من الفقر، والقضاء على الجوع، وبناء مشاريع تنموية لكل من يحتاج اليها، واقامة علاقات مع الدولة المتلقية والمانحة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وهو دعمٌ لا تحكمه السياسة ولا تحدّه الجغرافيا او العرق او الدين، فهو يركز على تنمية الانسان والانسانية.وانطلاقاً من هذه الرؤية، فانّ المساعدات الخارجية الاماراتية قد بلغت مرحلة الريادة العالمية، والتي بدأت مع تصدر دولة الامارات للمرتبة الأولى عالمياً في الأعوام، 2013، 2014، 2016، 2017 كأكبر دولة مانحة للمساعدات الانمائية الرسمية مقارنة بالدخل القومي الاجمالي محققة قفزة تاريخية في مجال منح المساعدات الخارجية الأمر الذي صعد بها من المركز الـ 19 في عام 2012 الى المركز الأول في عام 2013. ولا تزال الدولة تحافظ على ترتيبها من ضمن اكبر الدول المانحة في العالم مقارنة بالدخل القومي الاجمالي.

وعلى مدى مسيرة امتدت خمسين عاماً عملت دولة الامارات على تفعيل دورها الانساني في الحد من الفقر على النطاق العالمي، ومساعدة الدول والمجتمعات المحتاجة، حتى اصبحت عنواناً للخير والعطاء، فقد تضاعفت المساعدات الخارجية الاماراتية لأكثر من 187 ضعفاً بقيمة اجمالية تجاوزت 322 مليار درهم اماراتي. وقد توزعت المساعدات الى مساعدات تنموية بنسبة 91%، ومساعدات انسانية بنسبة 7%، ومساعدات خيرية بنسبة 2%. وقد اتسعت الرقعة الجغرافية للمساعدات الاماراتية لتصل لأكثر من 196 دولة، ومنطقة جغرافية حول العالم. ومن الأمثلة الساطعة في هذا المضمار، الجهود الاماراتية خلال جائحة «كوفيد-19» سواء على الصعيد الصحي او الدعم الاغاثي الانساني الطبي، والتي ابرزت القدرات العالية التي تتمتّع بها الدولة، وحسن التخطيط والاستعداد.

الطموح والأمل

وبينما تحتفل باليوبيل الذهبي، فانّ المستقبل يؤكد انّ دولة الامارات ستمضي في الوقوف الى جانب القضايا العادلة. فقد سعت دولة الامارات دائماً الى بناء الجسور ولعب دور ايجابي على الصعيدين الاقليمي والدولي. وتستمر دولة الامارات في دعم جهود المساهمة في كل جهد يخدم تحقيق هذا الهدف، فهي تقف دائماً الى جانب ايّ تحرّك او مبادرة تهدف الى تحقيق التنمية والسلام والازدهار.

وايماناً من الوزارة بأهمية صوت الشباب، تم تخصيص مقعد دائم لمجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في اللجان وفرق العمل المختلفة في الوزارة، والتي تعمل بدورِها على تطوير وتعزيز جودة الحياة وتهيئة بيئة عمل ايجابية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

مسك بداية جديدة

ولعلّ افتتاح اكسبو 2020 دبي في اليوم الأول من اكتوبر 2021 هو مسك الختام لعقد شهد جهود جبّارة من فريق عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي جعلت من الحدث رمزاً لبداية الخمسين سنة القادمة فوضعها تحت عنوان الاستدامة. اذ لم يسبق ان استضافت نسخة من الحدث الدولي على مدار تاريخه هذا العدد الضخم من الدول وجمعت هذا الكم الهائل من الثقافات، للعمل معاً في سبيل تحقيق الكثير من الخير للكثير من الناس. واجتمع العالم في دولة الامارات ليرسم مسار المستقبل وليصبح يداً واحدة فيصنع فارقاً في جودة الحياة للأجيال القادمة.

