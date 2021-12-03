«دلتا» يفتك بأوروبا المشغولة بـ«أوميكرون»

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عواصم - الوكالات: قللت منظمة الصحة العالمية من خطورة متحور اوميكرون، مبدية تفاؤلها بفعالية اللقاحات، وأعلنت ان اوروبا اصبحت بؤرة لتفشي الجائحة، مع تسجيل مستويات مرتفعة للغاية من الاصابات بالمتحور «دلتا» في المانيا وفرنسا وبريطانيا مما دفع دولا اوروبية لتشديد قيودها من ازدياد حالات الاصابة.

وقالت منظمة الصحة العالمية انه لايوجد دليل حتى الآن على تراجع فعالية اللقاحات في مواجهة المتحور «أوميكرون»، موضحة ان بعض المؤشرات تظهر ان معظم الاصابات به بسيطة. وأضافت منظمة الصحة العالمية «لا حاجة لتطوير لقاحات جديدة، بل يكفي اجراء تعديلات بسيطة على اللقاحات الموجودة.. لدينا وسائل وأدوات متعددة لمنع انتشار متحور أوميكرون». وقالت المنظمة ايضا انه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن فترة حضانة «أوميكرون» تختلف عن اي متحورات اخرى لفيروس «كورونا».

وكشفت المنظمة ان بعض متحورات فيروس «كورونا» تنطوي على خطر متزايد لانتشار العدوى، موضحة ان متحور «دلتا» اصبح المتحور الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في الدول الأوروبية. واعتبرت منظمة الصحة العالمية ان عدم المساواة في توزيع اللقاحات هو من اكثر الأسباب مدعاة للقلق في مواجهة الجائحة. وفي السياق قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية «نعمل مع خبرائنا لتحديد تأثير «أوميكرون» على انتقال العدوى وشدة المرض».

ومن جهتها، قالت شركة «موديرنا» ان جرعة اللقاح المعززة ضد المتحور «أوميكرون» قد تكون جاهزة في مارس المقبل.

وقالت رئيسة الفريق الفني للوباء في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف ان المنظمة تتوقع الحصول على مزيد من المعلومات خلال ايام حول مدى قدرة «أوميكرون» على الانتقال، وهي مدة اقصر بكثير من التي توقعت المنظمة الأسبوع الماضي ان يستغرقها الأمر والتي قدرتها «بأسابيع». وقالت كيركوف في افادة صحفية ان احد السيناريوهات المحتملة هو ان السلالة الجديدة، التي اكتشفت لأول مرة في جنوب افريقيا، قد تكون اكثر قابلية للانتقال من سلالة «دلتا» الشائعة.

من ناحيته، قال الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش ان غلق الحدود الذي يؤدي لعزل دول جراء «كورونا» اجراء عقابي وغير عادل ولا فعال، حسب وصفه.

أما الرئيس الأميركي جو بايدن فقال ان الأطباء والعلماء اكدوا ان افضل طريقة للحماية من «أوميكرون» هي الجرعات المعززة من اللقاح.

ونقلت وسائل اعلام اميركية ان كاليفورنيا سجلت اول اصابة بالمتحور اوميكرون في الولايات المتحدة كما سجلت اولى الحالات في الامارات لسيدة افريقية فيما سجلت استراليا حالة قالت انها لمسافر قادم من قطر.

من جهة اخرى، اعلنت منظمة الصحة العالمية ان اوروبا اصبحت مركزا لتفشي جائحة «كورونا». وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين لقد حان الوقت للتفكير في اتخاذ قرار بالزامية التطعيم في الاتحاد الأوروبي، مشيرة الى ان العلماء يؤكدون ان اللقاحات والجرعات الاضافية توفر اكبر حماية ضد الوباء.

وفي المملكة المتحدة، وهي واحدة من اكثر الدول تضررا بالوباء، اعيد فرض الزامية وضع الكمامة في وسائل النقل والمتاجر، وأصبح يتوجب على جميع الذين يصلون الى بريطانيا الخضوع لاختبار ولحجر صحي حتى صدور النتيجة.

وبدورها، سجلت المانيا اعلى عدد وفيات يومي بفيروس كورونا منذ منتصف فبراير الماضي، وذلك بعد رصد 67 الفا 186 اصابة جديدة، و446 وفاة.

