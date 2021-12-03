العلماء يحذرون من «زيادة نيزكية» في عدد الإصابات

عربيات ودوليات

لندن - الوكالات: حذر مسؤولون صحيون في جنوب افريقيا من ان «أوميكرون» يتحول سريعاً الى المتحور السائد من فيروس كورونا المسبب لوباء «كوفيد - 19» في البلاد، بعد اقل من شهر على رصده للمرة الأولى. وقال عالم الأوبئة البارز في جنوب افريقيا وعضو فرقة العمل الافريقية لفيروس «كورونا» البروفيسور سالم عبدالكريم، لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» ان هناك ما اسماه زيادة «نيزكية» في اعداد الحالات.

من جهتها، قالت ليونغ هو نام، طبيبة متخصصة في الأمراض المعدية في سنغافورة، انه من المرجح ان «يطغى «أوميكرون» على العالم بأسره» في فترة تتراوح بين 3 الى 6 اشهر، وانه يمكن تطوير اللقاحات ضد السلالة الجديدة بسرعة. وكشف عن «أوميكرون» لأول مرة في 24 نوفمبر في جنوب افريقيا، حيث ارتفعت الاصابات بشكل حاد. وانتشر منذ ذلك الحين الى اكثر من 12 دولة، وفرض العديد منها قيودا على السفر في محاولة للحد من وصول المتحور الفيروسي اليها. وحضر اكثر من 30 عالما في بريطانيا مؤتمرا بالفيديو بقيادة كبير المستشارين العلميين للحكومة سير باتريك فالانس، وكبير المستشارين الطبيين كريس ويتي. وتفيد محاضر الاجتماعات، التي لم تنشر بعد بأنه من «المحتمل جدا» ان يتمكن متحور «أوميكرون» من التغلب على المناعة التي يكتسبها الجسم بعد الاصابة بالعدوى، او المكتسبة بعد تطعيم سابق «الى حد ما». ويعتقد العلماء ان الجرعات المعززة قد توفر حماية من الأعراض الشديدة، والحاجة الى تلقي العلاج في المستشفيات، والوفاة بسبب معظم المتحورات على المدى القصير.

