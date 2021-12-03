حرب إثيوبيا.. الجيش يواصل تقدمه وواشنطن قلقة من الفظائع

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أديس أبابا - الوكالات: اعلنت اديس ابابا ان الجيش الاثيوبي قطع خطوط امداد لجبهة تحرير تيغراي وحلفائها بعد سيطرته على مناطق في اقليم امهرة، وسط معارك طاحنة بين الطرفين، في حين اعربت واشنطن عن قلقها مما وصفته «بالفظائع».

وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي في اقليم امهرة لقناة»الجزيرة» ان قوات الحكومة الاثيوبية سيطرت على مدينة لاليبيلا التي تضم كنائس قديمة محفورة في الصخر على لائحة «اليونسكو» للتراث العالمي، وتعد موقعا مقدسا لملايين المسيحيين الأرثوذكس الاثيوبيين وذلك خلال العمليات العسكرية الجارية التي يقودها رئيس الوزراء آبي احمد بنفسه. كما قال مكتب رئيس الوزراء آبي احمد، في تغريدة على موقع تويتر، انه «تم تحرير بلدة لاليبيلا التاريخية وتخليصها من احتلال الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي». وأضاف المكتب ان القوات الاثيوبية باتت تسيطر الآن على بلدة «شواربيت» (220 كيلومترا شمال شرق اديس ابابا) وعلى 8 بلدات وقرى اخرى، مشيرا الى «تحرير» مناطق ميزيزو ومولالي وراسا من قوات جبهة تيغراي.

وذكر متحدث باسم الحكومة ان قوات الجيش سيطرت على 15 بلدة تتوزع على 4 جبهات من ابرزها بلدة شواربيت مما يوقف خطط جبهة تيغراي للزحف نحو العاصمة اديس ابابا. في غضون ذلك اعربت مولي فيي مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية عن قلق بلادها مما وصفتها بالفظائع في اثيوبيا، وأكدت ان واشنطن لا تتحيز لأي طرف في الصراع الذي تسبب بعواقب وخيمة لمئات الآلاف من الأشخاص. وأضافت مولي ان الولايات المتحدة تعمل بجد لوقف الصراع، وتحث الأطراف على وقف القتال، والبدء بحوار شامل.

وأعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث ان النزاع في اثيوبيا واذا تطور الى اعمال عنف طائفية يمكن ان «يفكك» نسيج المجتمع وأن يؤدي الى نزوح يذكر بمشاهد الفوضى التي عمت مطار كابول في اغسطس. وقال «الأسوأ من وجهة نظر انسانية (سيكون) ان تحصل معركة من اجل (السيطرة على) اديس ابابا او اضطرابات حول هذه المدينة ما يؤدي الى تزايد اعمال العنف الطائفية في كل انحاء البلاد». وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فان الحرب اوقعت آلاف القتلى وتسببت بنزوح مليوني شخص وأغرقت آلاف الأشخاص الآخرين في ظروف قريبة من المجاعة منذ ان اندلع النزاع في نوفمبر 2020.

من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش مجددا الى وقف فوري للقتال في اثيوبيا، ووصول المساعدات الانسانية الى المناطق المتضررة من دون عوائق.

