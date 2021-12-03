الأمم المتحدة قلقة إزاء شروط نزاهة الانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: طُرحت في الأمم المتحدة تساؤلات حول نزاهة الانتخابات الرئاسية المقررة في ليبيا بعد ثلاثة اسابيع، مع تشديد الأمين العام للمنظمة الدولية على وجوب ان لا يكون هذا الاستحقاق «جزءاً من المشكلة» وتشكيك رئيس مجلس الأمن الدولي بتوفر الشروط اللازمة لاجراء انتخابات ديموقراطية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي «نريد ان تكون هذه الانتخابات جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة» في ليبيا وأضاف «بناء عليه سنبذل قصارى جهدنا لتسهيل اجراء حوار يتيح حل المسائل المتبقية التي يمكن ان تقسم ليبيا» و«اجراء الانتخابات بطريقة تسهم في حل المشكلة الليبية». أما سفير النيجر لدى الأمم المتحدة عبده اباري الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال ديسمبر الجاري فبدا اكثر تشاؤماً حيال سير الانتخابات المرتقبة في ليبيا. واذ شدد اباري على انه يتحدث بصفته سفيراً لدولة جارة لليبيا وليس رئيساً لمجلس الأمن الدولي، قال ان «شروط اجراء انتخابات حرة وذات مصداقية وديموقراطية وتوافقية، وهي مدماك اساسي لعودة السلام والاستقرار الى ليبيا، لم تتحقق بعد».

وأضاف ان «المقاتلين الأجانب ما زالوا في ليبيا، وخط التماس ما زال في مكانه، ولم تحصل اعادة توحيد حقيقية للقوات العسكرية» في الجارة الشمالية لبلاده. ووفقاً لأباري فانه من اصل اكثر من 20 الف مقاتل اجنبي، بين مرتزقة وعسكريين اجانب اكدت الأمم المتحدة وجودهم في ليبيا، «هناك ما بين 11 الف و12 الف سوداني» و«بضعة آلاف من دول في الساحل». وتأتي هذه المخاوف مع دخول ليبيا المرحلة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 24 ديسمبر والتي تخيم عليها الخلافات بين المعسكرات المتنافسة والتوترات الميدانية المتواصلة. الى ذلك قالت مصادر مقربة من محكمة سبها في جنوب ليبيا ان المحكمة قبلت استئناف طعن سيف الاسلام القذافي حول قرار استبعاده من الانتخابات الليبية وعودته للسباق الرئاسي مرة اخرى. وقال عضو الفريق السياسي لسيف الاسلام القذافي محمد القيلوشي لموقع قناة «العربية» ان القذافي لا يزال ينتظر البت في الطعن الذي تقدم به الى محكمة سبها ضد قرار استبعاده من انتخابات الرئاسة، بعد اعتذار الهيئة القضائية عن النظر في طلبه.

