أوستن: لدينا مخاوف من قدرات الصين العسكرية «فرط الصوتية»

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: حذر وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن، امس، من ان سعي الصين لامتلاك اسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت «يزيد من التوترات في المنطقة». وتعهد اوستن بأن تحافظ الولايات المتحدة على قدرتها على ردع التهديدات المحتملة التي تمثلها الصين. وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي عقب محادثات امنية سنوية مع نظيره الكوري الجنوبي في سيول، ركزت على التحديات التي تمثلها الصين وكوريا الشمالية وقضايا اخرى تواجه البلدين. وتعليقا على احدث اختبار للصين لأسلحة فرط صوتية في يوليو، قال اوستن «لدينا مخاوف بشأن القدرات العسكرية التي تواصل جمهورية الصين الشعبية السعي وراءها. مرة اخرى، السعي وراء هذه القدرات يزيد من التوترات في المنطقة»، حسبما نقلت «الأسوشيتد برس». وأضاف المسؤول الأميركي «ذلك يؤكد فقط سبب اعتبارنا جمهورية الصين الشعبية على انها تحدينا المتصاعد. سنواصل الحفاظ على قدرات الدفاع والردع ضد مجموعة من التهديدات المحتملة من جمهورية الصين الشعبية لأنفسنا ولحلفائنا». ويثير تنامي القوة العسكرية للصين حالة من عدم الارتياح في واشنطن، وخصوصا بعد الاختبار الذي اجرته في يوليو لسلاح تفوق سرعته سرعة الصوت، مع القدرة على الدوران جزئيا حول الأرض قبل العودة الى الغلاف الجوي والانزلاق في مسار مناور نحو هدفه. ويقول الخبراء ان نظام الأسلحة مصمم بشكل واضح بهدف تفادي الدفاعات الصاروخية الأميركية، رغم اصرار الصين على انها كانت تختبر مركبة فضائية قابلة لاعادة الاستخدام، وليس صاروخا. وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، قال اوستن انه ناقش مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك الوحدة الثنائية في مواجهة التهديد من الشمال.

وأوضح انه وسوه اتفقا على ان تقدم كوريا الشمالية في برامجها الصاروخية وأسلحة اخرى «يزعزع بشكل متزايد استقرار الأمن الاقليمي»، مضيفا ان «الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مازالتا ملتزمتان بالنهج الدبلوماسي تجاه كوريا الشمالية».

وفي وقت سابق اصدرت وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» نتائج مراجعة الموقف العالمي التي توجه تعاونا اضافيا مع الحلفاء والشركاء لردع «العدوان العسكري الصيني المحتمل والتهديدات من كوريا الشمالية».

