ماكرون «الغاضب» وصف جونسون بأنه «مهرج»

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: وصف الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأنه «مهرج»، وذلك خلال «محادثة خاصة»، وفقا لمجلة فرنسية.

وقال ماكرون ان جونسون لديه «أسلوب مبتذل»، وفقا لما نقلته صحيفة «الغارديان» عن مجلة «Le Canard enchaîné».

ويأتي ذلك بعد ان تحدث الجانبان عبر الهاتف، عقب غرق قارب للاجئين الأسبوع الماضي في القناة الانكليزية. وتقول الصحيفة ان الرئيس الفرنسي «غضب» بعد ان قام رئيس الوزراء البريطاني بنشر فيديو في حسابه على تويتر، حول دعوة شملت لفرنسا، لوضع خطة لمعالجة مسألة عبور اللاجئين للقناة.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، بعد منشور جونسون، «تحدثت قبل يومين مع رئيس الوزراء جونسون بطريقة جادة. من جهتي، اواصل القيام بذلك، كما افعل مع جميع القادة». وأضاف «أنا مندهش من الأساليب عندما تكون غير جادة. نحن لا نتواصل من زعيم الى آخر عبر تغريدات او رسائل علنية (للجمهور)». وأضافت الصحيفة ان ماكرون ابلغ مستشاريه ان جونسون «اعتذر سرا عن جعل فرنسا كبش فداء علنا»، بشأن قضايا مثل عمليات عبور اللاجئين للقناة الانكليزية.

