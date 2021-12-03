محادثات فيينا.. إيران تقدم مسودتي «العقوبات والالتزامات»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلن رئيس فريق التفاوض الايراني في محادثات فيينا علي باقري، امس ان طهران قدمت للأطراف الأوروبية المعنية بالاتفاق النووي مسودتين بمقترحاتها حول رفع العقوبات والالتزامات النووية. ونقلت وكالة «تسنيم» الايرانية عن باقري قوله: «قدمت الجمهورية الاسلامية الايرانية نص مقترحاتها في شكل مسودتين: رفع العقوبات القمعية والقضايا النووية».

وكان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، قال ان محادثات فيينا تجري بجدية، مشيرا الى ان رفع العقوبات عن بلاده اولوية اساسية.

وأفادت وسائل اعلام ايرانية، بأن الأطراف الأوروبية في مباحثات فيينا دعت الى انهاء سريع لهذه الجولة من المحادثات في العاصمة النمساوية. وأكدت ان العقبة الرئيسة امام تحقيق تفاهم في مباحثات فيينا، كانت اصرار الأطراف الأوروبية المشاركة على ضرورة التشاور مع الجانب الأميركي بشأن كل القضايا.

في غضون ذلك قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» ان ايران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بمنشأة «فوردو» التي تم انشاؤها داخل جبل بمحافظة قُم. وأضافت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء فيها، ان ايران تستخدم اجهزة طرد مركزي متطورة في عملية التخصيب.

وتابعت انها تحققت من ان ايران استخدمت يورانيوما مخصبا بنسبة 5% في مجموعة من اجهزة الطرد المركزي من نوع «160 آي آر 6» للحصول على تخصيب بنسبة 20%.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها ستزيد وتيرة عمليات التحقق داخل منشأة «فوردو» مشيرة الى ان طهران وافقت على ذلك.

في المقابل ردت الخارجية الايرانية بالقول ان التقارير الاعلامية بشأن نووي ايران اكاذيب هدفها تدمير احتمال نجاح مفاوضات فيينا.

وعلى الفور دعت اسرائيل امس القوى العالمية الى وقف المفاوضات النووية مع ايران على الفور ونقل مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت عنه القول خلال اتصال مع وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن «ايران تمارس الابتزاز النووي كأسلوب للتفاوض، ويتعين الرد على هذا بوقف المفاوضات على الفور واتخاذ خطوات صارمة من جانب القوى العالمية». وقال مسؤول اسرائيلي ان بينيت ابلغ بلينكن باعتراضاته على اي رفع للعقوبات عن ايران، خاصة بموجب اتفاق مؤقت، وقال ان ذلك يعني فعليا «تدفق ضخم للأموال على النظام الايراني».

من جهة ثانية كشف موقع «واينت» التابع لصحيفة «يديعوت احرونوت» بأن اسرائيل تستعد بشكل عملي لضرب ايران بعدما اعتبرت ان نتائج المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية، لن تحقق اهدافها كما كشف الموقع انه «نفذت اتصالات جديدة لشراء قنابل وأسلحة دقيقة سرية لسلاح الجو الاسرائيلي بكميات كبيرة»

وقال وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس انه «قد لا يكون هناك مفر من ضرب ايران، ونحن نستعد لهذا الاحتمال، وقد صادقت اللجنة الوزارية للتسلح على شراء اسلحة وذخائر».

وكانت الحكومة الاسرائيلية قد خصصت 1.5 مليار دولار لاعداد القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة ضد مواقع نووية ايرانية، كما يطلق القادة السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه يومية.

